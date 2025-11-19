19 ноября: почему в день Павла Ледостава гадание считалось верным

В православном календаре 19 ноября - это день святителя Павла Исповедника, Патриарха Константинопольского.

В народной традиции - день Павла Ледостава. В старые времена к этому дню происходило полное замерзание водоемов, на реках и озерах устанавливался лед. Считалось, что таким же крепким мог быть и обет, данный сегодня. Поэтому в этот день часто обещали то, что не могло не исполниться. Если же какое-то ранее данное обещание не выполнили, можно в этот день сделать веник из веток березы. А затем просить его забрать все несчастья. После оставляли его под березой и уходили домой, не оглядываясь.

Если же над входной дверью выросла сосулька и упала перед человеком, то, по поверью, стоит ждать скорую прибыль. Считалось, что гадание в этот день будет верным. Поэтому на Павла Ледостава девушки и молодые женщины гадали на маке. Палец смачивали водой и опускали его в чашку с зернышками, затем считали, сколько прилипло. Одно - к появлению в жизни возлюбленного. Два - к свадьбе. Три - в семье может родиться ребенок. Четыре - к измене... Больше десяти - к долголетию. Не стоит проводить этот день вдали от семьи, иначе весь год так пройдет. Нельзя было давать в долг - это сулило несчастья и обретение врагов.

Лед на реке ломается - хлеб уродится; лед гладкий - осенью будет урожай картофеля. Снег пошел - всю зиму жди бури и метели. День тихий, без ветра - скоро придут морозы.