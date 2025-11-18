Как разведка СССР обвела вокруг пальца британское правительство

В истории разведки существуют операции, которые со временем становятся эталоном мастерства дезинформации. Одной из таких блестящих, но долгое время засекреченных страниц в анналах Службы внешней разведки СССР является операция «Тарантелла». Ее детали были частично обнародованы лишь в 2008 году, раскрыв сложную многоходовую комбинацию, благодаря которой удалось ввести в заблуждение британское правительство в 1930-х годах.

© РИА Новости

В паутине обмана

В центре этой истории оказались двое бывших офицеров армии Деникина, чьи судьбы после эмиграции сложились по-разному. Один — Виктор Богомолец — был завербован капитаном британской Секретной разведывательной службы (SIS) Гарольдом Гибсоном и занимался шпионажем против СССР.

Второй — Борис Лаго — был завербован уже советской разведкой, но особых успехов не достиг. Более того, оказавшись в тяжелом материальном положении, он согласился на сотрудничество с Богомольцем и британцами. Однако, действуя как «двойной агент», Лаго немедленно сообщил об этом предложении своим кураторам из ОГПУ.

Именно эта двойная игра Лаго стала краеугольным камнем грядущей операции. Глава и один из основателей советской разведка — Артур Артузов — увидел в сложившейся ситуации уникальный шанс.

Подставная агентурная сеть

План, разработанный Артузовым, был элегантен в своей простоте. Борису Лаго предстояло стать ценным источником для британцев, поставляя им тщательно отобранную и подготовленную советской стороной информацию.

Для придания Лаго веса в глазах SIS, ОГПУ организовало его тайный визит в СССР в 1931 году по поддельному паспорту. На родине для него была инсценирована вербовка нескольких «высокопоставленных источников» (на самом деле — сотрудников ОГПУ). Лаго вернулся к британцам с солидным пакетом данных, включая даже подлинный, хотя и не сверхсекретный, доклад наркома Ворошилова о состоянии армии. Эта уловка сработала безупречно: капитан Гибсон и вся британская разведка поверили в то, что обладают надежной агентурной сетью в самом сердце СССР.

Стратегическая цель

Зачем СССР была нужна эта сложная игра? В начале 1930-х годов Советский Союз находился в условиях жесткой внешнеполитической и экономической блокады. Главной задачей был прорыв международной изоляции и налаживание отношений с Великобританией — ключевой державой Европы.

Через канал Лаго британскому правительству начала поступать информация, которая мягко, но настойчиво формировала образ мощной и перспективной страны. В донесениях акцентировалось внимание на достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, при этом замалчивались неудачи. Сообщалось о разработке новых образцов техники. Одним из самых эффективных ходов стала дезинформация о якобы успешных переговорах между СССР и США о военном сотрудничестве на Дальнем Востоке. Это заставило Лондон забеспокоиться о возможной потере влияния в регионе и подтолкнуло его к более конструктивному диалогу с Москвой.

Наследие «Тарантеллы»

Операция «Тарантелла» стала триумфом советской разведки. Она в значительной степени способствовала достижению главной цели — потеплению отношений с Великобританией и выходу СССР из дипломатического тупика. Косвенным результатом этой многолетней дезинформации историки считают и более легкое формирование антигитлеровской коалиции впоследствии.

Однако судьбы ключевых исполнителей операции сложились трагично. И Артур Артузов, и Борис Лаго были репрессированы и расстреляны в годы «большого террора». Виктор Богомолец же, не подозревавший о двойной игре, в конце концов сам был завербован советской разведкой уже после войны и работал на нее во Франции до конца своей жизни.