19 ноября: кто подарил миру идею праздновать Мужской день

19 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный мужской день, Всемирный день гражданина и Всемирный день туалета.

Международный мужской день

Идея праздновать Международный мужской день появилась еще в 1960-х годах, однако долгое время мировое сообщество не могло выбрать дату проведения этого праздника. В 1999 году доктор Джером Тилуксингх из Университета Вест-Индии в Тринидаде и Тобаго вновь предложил отмечать день, посвященный всем мужчинам, а в качестве даты выбрал 19 ноября — день рождения своего отца. С тех пор праздник справляют не только в этой стране, но и во многих других государствах.

Всемирный день гражданина

Всемирный день гражданина отмечается с целью подчеркнуть, что все люди в мире не просто жители отдельных стран, но и граждане планеты Земля. Тем более что в эпоху глобализации многие проблемы, будь то пандемии, изменение климата или экономические кризисы, не ограничиваются отдельными странами. Торжество было учреждено в 2000 году Ассоциацией граждан мира.

Всемирный день туалета

Всемирный день туалета отмечается с 2001 года по инициативе Всемирной туалетной организации и является официальным праздником ООН. Эту дату справляют с целью улучшения санитарных условий для всех людей, так как, согласно статистике, около половины населения Земли не имеет доступ к «безопасной управляемой санитарии».