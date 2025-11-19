Рыбный день, но не жареный: почему на Руси не жарили рыбу?

Аромат жареной рыбы с румяной корочкой сегодня кажется чем-то очень привычным. Однако на Руси этот способ готовки практически не использовался. Рыбу варили, запекали в печке, солили, вялили и коптили, но никогда не жарили.

Главным было то, что русская печь не подходила для жарки на открытом огне. Сковородка в ней просто не работала так, как в европейских очагах. Значительную роль играл и дефицит масел. Например, подсолнечное появилось только в XVIII веке, а конопляное или льняное для жарки не годились, поясняет автор канала «ПОДСЛУШАНО СЕКРЕТЫ РЫБОЛОВА».

Сильно влияли также церковные посты, занимавшие до 200 дней в году. В это время запрещалось не только мясо, но и жиры. Жареная пища считалась слишком жирной и праздной, поэтому не годилась для постного стола. К тому же металлическая посуда была очень дорогой. На Руси сковорода долгое время оставалась предметом роскоши. И, наконец, для жарки нужно было больше времени и внимания, которого итак почти не было, поскольку семьи были большие и все работали.