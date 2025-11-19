Советский футболист убил вратаря-обезьяну: миф или реальность

В советских футбольных кругах 1960-х годов ходила невероятная байка. Якобы во время матча с африканской командой наши футболисты обнаружили в воротах соперника… обезьяну-вратаря. А один из советских игроков пробил так сильно, что убил животное ударом мяча. Легенда обрастала деталями, но что же произошло на самом деле? Рассказал главный свидетель — сам Виктор Понедельник.

© Соцсети

Экзотика по-малийски

Инцидент, ставший источником мифа, произошел 2 января 1963 года в Бамако. Ростовский СКА проводил товарищеский матч со сборной Мали. Выходя на поле, советские футболисты стали свидетелями странной картины.

«Африканский вратарь на цепочке вел к воротам обезьяну, — вспоминал Виктор Понедельник. — Ничего не поняли. А он вбил гвоздь в крестовину, обезьяна подпрыгнула и села на перекладину».

Как выяснилось, животное было живым талисманом команды. Обезьянка была небольшой и сидела на плече у голкипера, так что ловить мячи она физически не могла. Ее роль была чисто символической.

Роковой удар

Игра началась. В одном из эпизодов Понедельник нанес мощный удар с 30 метров. Мяч угодил в перекладину как раз рядом с сидевшим там животным.

Футболист подчеркивал, что саму обезьянку не задел.

«От неожиданности она упала на землю, зрители сразу встали, ахнули, начали орать, бить в барабаны. Вратарь схватил обезьяну как дите и побежал в раздевалку, за ним все игроки», — рассказывал нападающий.

«Думали, они нас разорвут»

Реакцию африканских спортсменов на случившееся предсказать было сложно. По словам Понедельника, за 2 дня до игры с русскими они устроили драку с командой ГДР, так что вполне могли буквально «разорвать» наших футболистов. Забеспокоился и представитель советского посольства, который предупредил игроков, что если обезьяна умрет, то выбраться со стадиона будет затруднительно.

К счастью, уже через 20 минут обезьяна пришла в себя. Не дав животному передохнуть, вратарь сборной Мали вновь посадил его на перекладину. Во избежание дальнейших осложнений ситуации тренеры попросили футболистов СКА бить по воротам не очень сильно и больше не попадать в перекладину. Возможно, именно эти ограничения повлияли на исход игры. Виктор Понедельник утверждал, что встреча закончилась со счетом 1:1. По информации же, опубликованной в No 1 еженедельника «Футбол» за 1963 год, первую игру против малийцев русские выиграли 3:1, во второй же потерпели поражение со счетом 0:1. Ни о каких происшествиях с обезьянами в авторитетном советском спортивном издании не упоминалось.

«Сломанный французский телефон»

Когда наши игроки прибыли в аэропорт Ростова, их встретили представители компетентных органов и лично президент федерации футбола Валентин Гранаткин. Оказывается, ему позвонили из идеологического отдела ЦК и попросили разобраться с Понедельником, который якобы «убил вратаря» африканской команды. Узнав, как в действительности все произошло, Гранаткин лишь заулыбался, хотя уже был готов принять к бомбардиру строгие меры.

Впоследствии выяснилось, что история о «вратаре-обезьяне» появилась из-за эффекта «сломанного телефона». Источником слуха стала французская спортивная газета L’Équipe, напечатавшая информацию об игре. Из-за помех со связью в Париже неправильно поняли африканского корреспондента и напечатали курьезную версию о том, что в воротах стояла обезьяна, а советский игрок убил ее ударом мяча в голову. У французских редакторов, похоже, не возникло и тени сомнения в реальности этого случая. Свою бывшую колонию они воспринимали как место, где может произойти все что угодно. История же об убитой обезьяне навсегда «приклеилась» к имени Виктора Понедельника. Даже черный наколенник, который футболист надевал на левую ногу из-за травмы, поклонники интерпретировали как знак «смертельного удара».