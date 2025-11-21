Женщина вышла из больницы и родила на обочине дороги

В штате Индиана, США, женщина по имени Мерседес Уэллс родила на обочине дороги, потому что ее выгнали из больницы. Об этом пишет ABC7.

Муж беременной Мерседес — Леон — привез ее в Franciscan Health Crown Point. У женщины начались схватки, и она просила положить ее в родильное отделение. Однако медсестра в приемном покое осмотрела роженицу и отказала ей в госпитализации.

«Мерседес умоляла ее. Она умоляла ее», — рассказала журналистам сестра Леона.

Из-за равнодушия медсестры Мерседес пришлось уйти. Леон решил отвезти ее в другую больницу. Однако в машине женщина поняла, что ребенок больше не может ждать. Леон остановился на обочине и принял у жены роды. Здоровая девочка появилась на свет спустя восемь минут после того как супруги сели в автомобиль.

В результате Леон все же отвез жену и дочь в другую больницу. Отмечается, что с ними все в порядке. Тем не менее их семья планирует судиться с Franciscan Health Crown Point. Руководство больницы заявило, что инцидент расследуется.

Ранее сообщалось, что жительница Чикаго, США, родила в машине, пока ее муж сидел за рулем. Мужчина принял у нее роды, не убирая ноги с педали тормоза.