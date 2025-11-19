Вещий сон принес туристу миллионы

Житель Мурманской области выиграл в лотерею 30,5 миллиона рублей. За сутки до этого мужчине приснился вещий сон, пишет kp.ru. Удача улыбнулась ему во время отпуска, который он проводил в Петербурге.

По словам мужчины, он во сне «словно к звездам тянулся руками», а буквально на следующий день они и упали.

Билет житель Мурманской области заполнил двумя числами. Они были связаны с датами рождения близких людей. Остальные цифры мужчина ввел, ориентируясь на архив тиражей.

Победитель в лотерее работает мастером — приемщиком металла. В планах у мужчины потратить выигранные деньги на закрытие ипотеки, покупку квартиры и помощь родным.

