Приметы на Михайлов день: не мой голову, лучше закати пир

21 ноября православные отмечают Собор Архистратига Божия Михаила. В народном календаре это Михайлов день.

Считалось, что с этого времени в средней полосе России начинается зима, а сам день был последним перед Рождественским постом. Отмечали Михаила сытно: ставили на стол мясные и сдобные блюда, созывали гостей, устраивали веселье.

В этот день было запрещено заниматься тяжелой работой, считалось, что можно серьезно заболеть. Нельзя было в этот день мыть голову, так как ум можно потерять. А девушкам было запрещено плести косы, так как это сулило слишком долгое нахождение в статусе "на выданье".

На стол не подавали ножей и других режущих предметов, считалось, что все надо есть от куска, а хлеб в этот день ломать, а не резать. Нельзя было отказывать в помощи, считалось, что скоро сам тогда окажешься просителем. Запрещено было ссориться, поскольку ждали потом только неприятностей.

В этот день нельзя было вставать с левой ноги, считалось, что разлука долгая предстоит с семьей. Если в этот день стоит ясная погода - предстоящая зима окажется морозной. Дождливо - месяц еще не будет мороза. Нет шишек на хвое - к теплой зиме. Идет снег с дождем - весна будет дождливой.