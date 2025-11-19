В одной стране нашли умеющих лазать по деревьям крокодилов

Австралийские палеонтологи узнали о необычной способности доисторических рептилий, изучая их окаменелые останки территории штата Квинсленд. Об этом сообщает BBC News.

Ученые подтвердили свидетельства существования мекозухинов — древних крокодилов, которые умели лазать по деревьям для охоты на добычу. Профессор Майкл Арчер из Университета Нового Южного Уэльса пояснил, что эти крокодилы могли вырастать до пяти метров и охотиться подобно леопардам, падая на жертву с ветвей.

Анализ окаменелых яиц возрастом 55 миллионов лет, которые нашли на фермерском участке в городе Мергоне, показал, что этот вид был широко распространен в период, когда Австралия еще была частью древнего суперконтинента. Раскопки на этой территории также помогли обнаружить древнейших лягушек, змей и певчих птиц, что делает регион ценнейшим палеонтологическим памятником глобального значения.

Ранее в Кении нашли останки австралопитека, которого в глубокой древности разорвали и съели семиметровый крокодил и крупная хищная кошка. Останки обнаружили в болотистой части соленого озера Туркана.