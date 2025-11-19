Секреты соблазнения: как агенты КГБ «гипнотизировали» женщин

В арсенале советских спецслужб был один из самых необычных и эффективных методов вербовки — оперативная «любовная» игра. Талантливых и обаятельных агентов специально готовили для соблазнения ценных целей. В народе даже ходили слухи, что сотрудники КГБ владеют гипнозом. Реальность же была одновременно прозаичнее и удивительнее.

© Кадр из фильма «Олеко Дундич»

Как дочь Онассиса полюбила советского моряка

Одной из самых громких операций стал брак дочери греческого миллиардера Аристотеля Онассиса, Кристины, с сотрудником Минморфлота Сергеем Каузовым. За этим союзом внимательно следили советские спецслужбы.

Что стояло за этим романом? Суда Онассиса под нейтральным греческим флагом могли заходить в любые порты и перевозить любой товар — включая советскую нефть в развивающиеся страны. Это было не только экономически выгодно, но и укрепляло влияние СССР в «третьем мире». Каузов, возможно, испытывал искренние чувства, но прекрасно понимал, как важен для Москвы ее отец с его обширными связями на Ближнем Востоке.

Как певец Лапшин «перевербовал» сотрудницу ЦРУ

Настоящим мастером соблазнения был артист оперетты Константин Лапшин, сотрудничавший с КГБ. Его главной «добычей» стала Аннабелль Бюкар — сотрудница американского посольства, о связях которой с ЦРУ советская разведка знала заранее.

Операция прошла блестяще. Лапшин так искусно играл свою роль, что Бюкар не только влюбилась без памяти, но и попросила политическое убежища в СССР, сама предложив брак. Она даже переняла его политические взгляды, не подозревая, что стала лишь одной из многих иностранок в «послужном списке» обаятельного артиста.

«Ромео» из Марокко

В конце 1960-х годов в Марокко сотрудниками КГБ был завербован бывший детектив Скотланд-Ярда Джон Саймондс. Сначала он предоставил информацию о коррумпированных британских офицерах, а потом молодого человека решили использовать как соблазнителя сотрудниц западных посольств. Дали ему логичное для таких дел прозвище – «Ромео». Каково же было разочарование Саймондса, когда он обнаружил, что в посольствах работают в основном немолодые и не самые обаятельные дамы. Но отказывать было поздно: по словам самого «Ромео», порой перед очередным знакомством ему приходилось опрокидывать стакан виски для бодрости духа и хорошего настроения. Любопытно, что с зубами у соблазнителя были большие проблемы, и чтобы не отпугнуть от Саймондса женщин, сотрудники КГБ даже оплатили ему золотые коронки. Новый образ, по всей видимости, был агенту «к лицу». Во второй половине 70-х- начале 80-х годов он неоднократно посещал СССР. Поговаривали, что его «подвигами» в частных беседах восхищался сам Андропов.

Наступление на секретарш

Самыми дерзкими в истории КГБ стали операции, разработанные совместно с восточногерманской разведкой «Штази». Одна из них носила весьма красноречивое название — «Наступление на секретарш». Несколько красивых и обаятельных, спортивно сложенных молодых людей переехали в ФРГ, чтобы знакомиться с женщинами «бальзаковского возраста», трудившимися в правительственных ведомствах, Министерстве обороны или разведке западной Германии. Программа была рассчитана на десять лет и ко всеобщему удивлению принесла отличные результаты. Выяснилось, что женщины предоставляют своим любовникам куда больше полезной информации, чем те, кого сотрудники КГБ подвергали шантажу. Сами сотрудники спецслужб в шутку говорили, что выполняют очень трудную работу, причем самой нелегкой задачей было сбежать от увлеченных молодыми кавалерами секретарш.