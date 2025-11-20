Мужчина стал лучшим в мире с помощью природного дара и спичек

Швед Мартин Штребю вошел в Книгу рекордов Гиннесса, засунув себе в ноздри 81 спичку, пишет UPI. Как рассказал сам рекордсмен, на такой необычный шаг его вдохновили собственные дети.

Поводом стал восторг детей от последнего издания книги рекордов. Они заявили отцу, что было бы «так здорово», если бы он тоже стал рекордсменом.

«Сначала я думал, что я недостаточно хорош ни в чем, чтобы быть лучшим в мире», — поделился Штребю.

Однако, изучив существующие достижения, он решил найти то, что сможет побить. Так начались поиски.

Выбор пал на рекорд по количеству спичек, засунутых в ноздри, который на тот момент составлял 68 штук.

«Я могу не только сильно растягивать ноздри, но и не обращать внимания на боль от засовывания туда спичек, так что, можно сказать, у меня есть природный дар», — рассказал мужчина.

Основной сложностью стала разработка техники, которая предотвращала бы выпадение спичек.

«Три вставленные спички означали, что одна или две выпадали. Я сделал еще несколько пробных запусков и в конце концов нашел технику, позволяющую минимизировать их потерю», — объяснил он.

В результате упорных тренировок ему удалось установить новый рекорд, разместив в носу 81 спичку.

Сам Мартин видит в своем достижении более глубокий смысл.