UPI: швед засунул в ноздри 81 спичку и установил рекорд Гиннесса

Швед Мартин Штребю вошел в Книгу рекордов Гиннесса, засунув себе в ноздри 81 спичку, пишет UPI. Как рассказал сам рекордсмен, на такой необычный шаг его вдохновили собственные дети.

Мужчина стал лучшим в мире с помощью природного дара и спичек
Поводом стал восторг детей от последнего издания книги рекордов. Они заявили отцу, что было бы «так здорово», если бы он тоже стал рекордсменом.

«Сначала я думал, что я недостаточно хорош ни в чем, чтобы быть лучшим в мире», — поделился Штребю.

Однако, изучив существующие достижения, он решил найти то, что сможет побить. Так начались поиски.

Выбор пал на рекорд по количеству спичек, засунутых в ноздри, который на тот момент составлял 68 штук.

«Я могу не только сильно растягивать ноздри, но и не обращать внимания на боль от засовывания туда спичек, так что, можно сказать, у меня есть природный дар», — рассказал мужчина.

Основной сложностью стала разработка техники, которая предотвращала бы выпадение спичек.

«Три вставленные спички означали, что одна или две выпадали. Я сделал еще несколько пробных запусков и в конце концов нашел технику, позволяющую минимизировать их потерю», — объяснил он.

В результате упорных тренировок ему удалось установить новый рекорд, разместив в носу 81 спичку.

Сам Мартин видит в своем достижении более глубокий смысл.

«Как отец, я хочу, чтобы мои дети восхищались мной так же, как я восхищаюсь своим отцом, который научил меня большему, чем я могу описать», — заключил он.