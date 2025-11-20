Федот Ледостав: что запрещено делать 20 ноября

Народные приметы на 20 ноября: Не гоняй птиц, счастья не будет
Православная церковь в этот день вспоминает святого мученика Феодота, который был одним из тридцати христиан, пострадавших за веру в третьем веке в Мелитине. В народном календаре - Федот Ледостав.
В этот день было принято загадывать детям загадки про лед. Если ребенок отгадывал, считалось, что в семье будет мир и покой. День считался удачным для рукоделия. Также в этот день проводили обряды те, кто мечтал о пополнении в семействе. Для этого женщины шли к водоему, откалывали кусочек льда, несли домой. А затем прикладывали к животу. Считалось, что если вся вода "впитается", в этот год и забеременеешь.
Согласно приметам, рыбакам не рекомендуется продавать сегодняшний улов, иначе весь год промысел будет неудачным. Сейчас запрещено гонять птиц - можно привлечь в свою жизнь несчастье. Плохой день для тех, кто любит конфликтовать. Если начнешь спорить, начнутся серьезные проблемы со здоровьем.
Если ворона прячет нос под крыло жди стужу. Начался снегопад - будет сильное половодье. Петухи поют не только утром - тепло зовут. Гололед на Федота - скоро начнется похолодание.