Федот Ледостав: что запрещено делать 20 ноября

Православная церковь в этот день вспоминает святого мученика Феодота, который был одним из тридцати христиан, пострадавших за веру в третьем веке в Мелитине. В народном календаре - Федот Ледостав.

© Российская Газета

В этот день было принято загадывать детям загадки про лед. Если ребенок отгадывал, считалось, что в семье будет мир и покой. День считался удачным для рукоделия. Также в этот день проводили обряды те, кто мечтал о пополнении в семействе. Для этого женщины шли к водоему, откалывали кусочек льда, несли домой. А затем прикладывали к животу. Считалось, что если вся вода "впитается", в этот год и забеременеешь.

Согласно приметам, рыбакам не рекомендуется продавать сегодняшний улов, иначе весь год промысел будет неудачным. Сейчас запрещено гонять птиц - можно привлечь в свою жизнь несчастье. Плохой день для тех, кто любит конфликтовать. Если начнешь спорить, начнутся серьезные проблемы со здоровьем.

Если ворона прячет нос под крыло жди стужу. Начался снегопад - будет сильное половодье. Петухи поют не только утром - тепло зовут. Гололед на Федота - скоро начнется похолодание.