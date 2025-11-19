Дед Мороз, подари букет роз: как в разных культурах почитали духа зимы

Поезд Деда Мороза начал свое путешествие по городам России. А 18 ноября волшебнику исполнилось 185 лет! Считается, что отчет идет с выхода книги «Сказки дедушки Иринея». Мало кто знает, но у наших далеких предков этот герой был не добрым дедушкой, а злым духом. «Вечерняя Москва» узнала подробности у исследователя славянской культуры и народных практик Ильи Кио.

Раньше волшебник был символом суровой зимы, ведь славяне олицетворяли силы природы с духами, очеловечивая их: Мороза надо было задабривать, например, угощениями, танцами и песнями, а то он мог и «укусить за нос». Дед Мороз был седым и ворчливым духом. Таким же, как, например, Леший или Кикимора, Баба-яга и русалки. Сама зима для славян была мистическим временем года. Тут стоит упомянуть Мару — богиню Зимы. Мороз был хранителем зимнего леса и принадлежал к миру Мары. Славянская мифология также плотно связана с солнцем зимой. Стоило ему скрыться, и Мороз тут как тут! Он мог водить путников кругами по лесу и даже заморозить их до смерти. О происхождении Мороза нет точных данных, известно только что он культурное наследие, которое пришло из языческой Руси. Кроме того, Мороз в разных регионах отличался. Где-то он летал над лесом, где-то появлялся в санях на тройке, где-то вообще обходил свои владения пешком (и можно было даже найти его следы). А еще его назвали по-разному: Лютый, Студень, Трескун...

Если человек проявил к духу уважение, он мог подарить ему милость: скрыть следы от хищников. Рассердить же Мороза было просто. Дух гневался, когда кто-то рубил лес, громко ругался, стирал инеевые узоры на стекле и даже ходил без шапки со словами: «Да так пойду. Какой там мороз-то!». За такие ошибки человека могла ждать расплата.

Семья — самое главное

Наш российский Дед Мороз когда-то давно считался вредным зимним духом, который способен «укусить за нос» или даже заставить человека, не уважающего лес, заплутать в зимней чаще. Сегодня он добрый сказочный волшебник, у которого дети просят не только игрушки и технику, но и благополучия в доме, а еще младших братьев или сестер.

Конвертик с деньгами

В Поднебесной есть «Дедушка Рождество», или Шань Дань Лаоджен. Волшебник одет в шелковый халат с вышитыми драконами. А еще Шань Дань Лаоджен ездит на... осле! Часто кроме привычных игрушек, техники или конфет дети получают от него «красные конверты» с деньгами.

Ничего материального

В Якутии роль Деда Мороза досталась Чысхаану — духу холода, старцу с длинной бородой, получеловеку-полубыку. На голове Чысхаана шапка с высокими рогами, его синяя шуба украшена рисунком в виде северного сияния. Резиденция духа находится в ледяной пещере Эбе-Хая. А еще этот дедушка не дарит материальные подарки. Можно лишь попросить его о благополучии и семейном уюте.

Эчпочмаком угостит

Кыш Бабай — татарский Дед Мороз. Внешне он напоминает нашего волшебника. Только вот борода у Бабая золотистого оттенка и кудрявая, шуба украшена национальным орнаментом, а на голове — тюбетейка. Дети просят у «Зимнего дедушки» (так с татарского переводится имя Кыш Бабай) сладости, игрушки, а взрослые — любовь.

А уголек не хотите ли?

Целых три «Деда Мороза» есть в Испании. Это библейские волхвы, которые, согласно преданию, принесли дары младенцу Иисусу: Гаспар, Мельхиор и Бальтасар. Дети просят у волхвов все: от футбольных мячей и кукол до велосипедов и смартфонов. Кстати, если ребенок плохо себя вел весь год, то в подарок он получит... уголек!

Технику да наряды подавай

Самый известный в мир Дед Мороз — Санта-Клаус. Его образ связан со святым Николаем, епископом IV века, который славился тайным дарением подарков. Дети просят у дарителя технику, игрушки, брендовые вещи и прочие радости.

Ракушки из моря или цветы

В Австралии Деда Мороза часто изображают в... купальном костюме или легкой красной рубашке и шортах вместо шубы. У этого Дедушки дети просят как обычные подарки, так и летние мелочи: девочки хотят браслеты из ракушек или цветочные украшения, мальчики — доски для серфинга.

Свитер от гнома

Юльтомтен — рождественский гном родом из Швеции также раздает детям подарки на Рождество. Изначально это домашний дух-хранитель, который оберегает дом. Желанный подарок от гнома — новогодний свитер, конструктор или книга.

Прямая речь

Дед Мороз из Московской усадьбы в Кузьминках:

— Весь мой рабочий день расписан по часам. Утром я выхожу покормить птиц и послушать их пение. Затем проверяю деревья, чтобы снегом были припорошены. Потом вместе с помощниками-снеговиками мы отправляемся на фабрику подарков. Затем я отправляюсь в свой кабинет, снеговики-почтовики приносят мне новые письма от ребят и взрослых, я их читаю и готовлю ответ. Ответы я готовлю сам, с помощью волшебного пера. Я ему диктую, а оно само за мной записывает. После отправляюсь в оранжерею, где растут конфеты, елочные игрушки, бусы и кокошники.

Без них никак не обойтись

У всякого волшебника должны быть свои помощники. Негоже одному справляться с кучей праздничных обязанностей.

Якутскому духу Чысхаану помогают ледяные звери и птицы;

Знаменитому Санта-Клаусу помогает олень Рудольф с красным светящимся носом. Кроме того, в массовой культуре в свите у Санты можно встретить еще и эльфов, которые пакуют подарки;

У Кыш Бабая есть любимая дочка Кар Казы. Имя девушки означает «Снежная дочь», она, как и Снегурочка, имеет большое сердце и добрый нрав;

У нашего российского Дедушки Мороза тоже есть коллеги. И это не только Снегурочка, которая читает письма. Помогает раздавать подарки и Снеговик, вкусно кормит гостей Баба Жара, а за порядком в лесу следит Шуршик — существо, которое дедушка как-то нашел среди деревьев.

Мечты юных москвичей за последние 25 лет

2000 год

Самый желанный подарок для ребенка — мягкая игрушка, машинка или шоколадные конфеты.

2003 год

Дети просили конструктор и детскую косметику.

2015–2017 годы

Рейтинг популярности подарков возглавили смартфоны и планшеты. С тех пор они не теряют актуальность, меняются только марки и модели техники.

2020 год

Дети просили плюшевых акул, а также — заморозить коронавирус.

2023 год

По-прежнему лидирует техника. На первом месте — смартфоны, на втором — ноутбуки для учебы, а вот третье снова заняли мягкие игрушки.

2024 год

Игрушки и новые телефоны, домашние питомцы и сладости. Кто-то даже просит о появлении братика и сестрички.

