Кто устроил самую кровавую разборку 1990-х?

30 лет назад, 20 ноября 1995 года, Саратов потрясла самая кровавая бандитская разборка в современной истории России: в офисе малого предприятия «Гроза» киллеры за десять секунд расстреляли из пистолетов ТТ 11 человек. Это громкое преступление, вошедшее в историю криминала, до сих пор считается нераскрытым, несмотря на чистосердечное признание одного из стрелков, а следствие по нему продолжается даже спустя три десятилетия. В том, что на самом деле произошло в офисе саратовской «Грозы» и каковы основные версии этого преступления, — разбирался корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

В конце октября 1995 года 29-летний лидер одной из крупных саратовских организованных преступных группировок (ОПГ) Игорь Чикунов, известный в криминальных кругах как Чикун, открыл для себя маленький, но очень уютный офис малого предприятия «Гроза» и стал ездить туда почти каждый день.

Это было мало кому известное помещение, не связанное с его бригадой, что было важно для конспирации. Там Чикунов проводил время, играя в преферанс, встречался с близкими людьми, а также вел переговоры с гостями из других регионов России, в первую очередь из Москвы и Подмосковья.

Предприятие «Гроза» арендовало территорию у передвижной мехколонны №7 на границе Заводского района Саратова — фактически у подножия Алтынной горы. Небольшое здание по адресу улица Маркова, дом 2, где размещался офис предприятия, представляло собой одноэтажный кирпичный домик с одной большой и парой маленьких комнат.

Именно там во вторник, 20 ноября 1995 года, собрались 18 человек: Игорь Чикунов и его бойцы, а также пара рабочих «Грозы». По некоторым обрывочным сведениям, у Чикуна должна была состояться важная встреча с кем-то из деловых партнеров.

Во всяком случае, один из участников встречи, уезжая в офис, жаловался родным, что его ждет «неприятный, но нужный и важный разговор»

Собравшиеся традиционно играли в преферанс, спиртного не было. Около 17:15 Чикунов отправил своего водителя Бойцова с поручением и попросил на обратном пути захватить пиво. По некоторым данным, которые так и не были достоверно подтверждены, чуть раньше из «Грозы» уехал близкий друг Чикунова и его кум Михаил Орлов — Чикун был крестным его ребенка. Он отправился купить на всех ужин — курицу гриль. Несколько минут спустя, в 17:23, из «Грозы» домой уехал столяр Владимир Егоров — чуть пораньше «сбежал с работы».

Около 17:25 другой столяр, Игорь Федоров, собрался заваривать чай и обнаружил, что вода кончилась: взяв ведро, он пошел на Алтынную гору к роднику. Уже набирая воду, Федоров вдруг услышал частые выстрелы — как позже он скажет на допросе, две серии по десятку выстрелов, будто дети пистоны хлопали.

Возвращаясь, столяр заметил, что из дверей вышли двое мужчин, одетые во все черное, и пошли к забору в сторону Ново-Астраханского шоссе — не туда, где были ворота и вход. Больше этих двоих на улице никто не видел.

Разве что сторож в будке у ворот, примерно в 30 метрах от домика, также слышал хлопки, но значения им не придал

Федоров, заметив незнакомцев, заглянул в окно домика и увидел, что внутри все мертвы. Он сразу же побежал к расположенному поблизости КПП ГАИ и сообщил о том, что произошло. Один из гаишников, капитан Дмитриев, пешком пошел со столяром в офис, но не стал смотреть в окно, а сразу зашел в дверь.

Милиционер увидел лежащих на полу расстрелянных мужчин, некоторые из них еще подавали признаки жизни, и сразу же вызвал по рации скорую помощь и следственную группу. В тот момент, когда поступил вызов от Дмитриева, на часах было 17:30.

«Я увидел руку с пистолетом»

По воспоминаниям оперативников и следователей, выехавших на место расстрела, работать было невероятно сложно: пол был завален телами погибших — так, что практически некуда было наступить, к тому же крови было много — все перепачкались.

Трое раненых подавали признаки жизни: Борис Акишин, сердце которого билось еще примерно полчаса, хотя мозг уже был разрушен, Борис Витущенко (единственный ранее судимый из всех находившихся в «Грозе») и Александр Тормозов — пуля вошла слева в его лоб и вышла по странной траектории слева ближе к уху, разрушив кости черепа, но почти не задев мозг.

На месте погибли десять человек, одиннадцатый, Витущенко, скончался через два дня в реанимации. Тормозов выжил, хотя длительное время лечился.

Удивительно, но в этой бойне совсем не пострадали два человека.

Я услышал выстрел, обернулся к двери и увидел руку с пистолетом. Потом еще один выстрел — и на меня упал Багратуни, повалив меня на землю и закрыв своим телом. При падении моя куртка задралась и полностью закрыла мне голову, я лежал и не двигался. Когда неизвестные добивали всех контрольными выстрелами, пистолет приставили к куртке под таким углом, что пуля не задела меня Из показаний на суде Армена Авакяна (Гогена) активный участник ОПГ Игоря Чикунова

Вторым счастливчиком был Виктор Ракитин, водитель саратовского отделения Всероссийского фонда инвалидов войны в Афганистане. Он стоял у стены за креслом и при первом же выстреле упал на пол — киллеры его просто не заметили. Сразу же после расстрела его взяли под госзащиту, и почти восемь лет он был секретным свидетелем под именем Иван Иванов.

Уже к 18:00 о бойне доложили в Москву — и тем же вечером в Саратов прилетел тогда первый замглавы МВД, легендарный сыщик Владимир Колесников, который возглавил оперативников на первом этапе. Позже он станет заместителем генпрокурора — дело о расстреле в «Грозе» как раз в это время впервые направят в суд, где оно с треском развалится.

«Киллеры сделали точнейший расчет»

Первые часы работы криминалистов областной прокуратуры и УВД позволили оперативно и полностью восстановить картину произошедшего. Неизвестных было двое: по внешнему виду молодые люди спортивного телосложения, одетые во все черное. Причем по первым показаниям оба были в балаклавах того типа, что в те годы использовал спецназ милиции.

Вооружены они были пистолетами — с места происшествия в первые часы изъяли 24 гильзы и 10 пуль, а спустя три дня при повторном осмотре нашли еще три гильзы и три пули.

Ноябрь 1995 года был сухим и относительно теплым, во дворе много лет хранился бензин и другие горюче-смазочные материалы, поэтому служебная собака след подозреваемых не взяла

Однако, по показаниям свидетелей, киллеры проникли на территорию через забор, причем со второй попытки: примерно за 15 минут до преступления, провожая водителя Бойцова, несколько участников группировки вышли на улицу покурить и увидели, что через забор пытаются перелезть двое мужчин.

Решив, что это бомжи ищут цветные металлы, они их спугнули и сразу забыли об инциденте. Но после выжившие свидетели показали это место — с противоположной стороны от ворот, в правом углу, ведущем к Алтынной сопке.

Там нашли следы колес тяжелой иномарки, скорее всего, джипа

Через пару дней появится и свидетель, видевший на заброшенной пешеходной тропинке черный или темно-синий джип без людей. А еще через неделю, 29 ноября, в заброшенном битумном котле в 300 метрах от офиса прохожий случайно обнаружит два китайских пистолета «Тип 51» — лицензионные копии советского ТТ — и четыре магазина к ним.

В одном из магазинов остались три патрона, во втором — один. Серии гильз и химический состав пуль совпал с пулями, найденными в телах убитых в «Грозе». Криминалисты областной прокуратуры сумели восстановить картину произошедшего: комната, где произошла бойня, была размерами примерно четыре на пять метров.

Напротив входа были два окна на улицу, между ними стоял диван, на котором сидели Горшенин, Чикунов, Савельев и Газизов. Слева от дивана находился Тормозов. Вдоль левой стены был длинный стол, за которым играли в преферанс Авакян и Багратуни. Справа от дивана, за столиком, расположились Акишин и Хомутов. Шабалин сидел перед диваном спиной к входу, а Шмелев — левым боком. Витущенко стоял около двери, слева, а Ракутин — справа, между стеной и креслом.

Сначала был убит Витущенко — его единственного было видно из коридора

Первый вошедший стрелял в тех, кто находится справа от двери и прямо перед ней, второй — в тех, кто слева.

На первые 18 выстрелов потребовалось примерно десять секунд — и только одна пуля не попала в цель, пробив левое окно. Затем киллеры перезарядили пистолеты и стали производить контрольные выстрелы в головы всем лежащим на полу.

По первоначальным показаниям, оба не произнесли ни слова — но восемь лет спустя один из свидетелей сообщил, что короткими деловыми репликами типа «проверь правого» или «посмотри того, на диване» они все-таки обменивались.

На это ушло еще около минуты, после чего оба вышли из помещения

Ни одного отпечатка пальцев, ни одного следа обуви посторонних лиц на месте происшествия обнаружить и зафиксировать не удалось. Примечательно, что и на китайских пистолетах тоже не было найдено ни отпечатков пальцев, ни потожировых следов.

С одной стороны, высокий профессионализм киллеров в том, что был сделан точнейший расчет — глушителями не пользовались, из комнаты они вышли до того, как кровь убитых растеклась и могла попасть на стрелявших. С другой — досаднейшие промахи: не заметили двух живых и даже не раненых, контрольные выстрелы произведены, мягко говоря, странно. В кого-то стреляли один раз, в кого-то четыре, а в Николая Хомутова выпустили аж шесть пуль, каждая из которых могла быть смертельной. И если целью были чикуновские, то киллеры упустили нескольких активных участников Дмитрий (имя изменено) один из сотрудников правоохранительных органов, осматривавших место происшествия

При этом несколько тел не имели следов контрольных выстрелов, а сторож, который мог (и видел) киллеров, как и отошедший за водой Игорь Федоров, остался цел и невредим.

В первые же часы выяснилось: один из патрулей ДПС остановил черный джип, в котором сидели два человека, но они предъявили инспектору «красные корочки» и произнесли волшебные тогда слова «командир, свои». И офицер не только не записал госномер и модель машины, но даже не рассмотрел, что написано в «корочках». Произошло это в Заводском районе — в полутора километрах от места расстрела. Имели ли те неизвестные отношение к расстрелу, так и осталось загадкой.

Авторитет без «понятий»

Игорь Чикунов, которому в день расстрела было 29 лет, считался лидером одной из самых мощных группировок Саратова и при этом ни разу не привлекался к уголовной ответственности. Хотя за год до трагедии прокуратура города Энгельса предъявила ему обвинения в вымогательстве, за три недели до атаки киллеров все обвинения с него были сняты.

Именно это позже позволило его вдове выиграть суд у местных журналистов, которые называли Чикунова бандитом, и отсудить 100 миллионов неденоминированных рублей, которые она пообещала передать в фонд помощи детям.

Сам Чикунов, спортсмен-боксер, при жизни за короткий срок стал соучредителем трех десятков предприятий, среди которых были саратовские нефтеперерабатывающий и авиационный заводы, магазин «Белый аист» (так назывался саратовский «Детский мир»), но главным и самым прибыльным торговым предприятием Чикуна оказался Крытый рынок. Кроме того, лидер ОПГ контролировал в Саратове всю скупку золота (как в ломбардах, так и с машин — очень распространенный тогда бизнес) и стал совладельцем нефтеперерабатывающей фирмы «Астек-С». Именно эта фирма спонсировала выборную кампанию первого секретаря Саратовского обкома КПРФ Валерия Рашкина и активно противодействовала избранию Вячеслава Володина депутатом Госдумы. Сам Чикунов, к слову, по некоторым данным, также имел политические амбиции — впрочем, документально это подтверждено не было.

Одновременно Чикунов контролировал треть всех фирм Саратова и имел большой интерес к транспортной сфере. По одной из версий, именно Чикун стоял за расправой над руководителем Приволжской железной дороги Юрием Циттелем в 1994 году и несколькими лидерами уголовно-преступной среды, но формально к ответственности за расправы он не привлекался ни разу.

В группировку Чикунова при его жизни входили более 120 активных бойцов

Он сам при этом категорически не принимал «понятия» и всячески сторонился криминальных авторитетов, чем вызывал недовольство не только воров в законе, но и рядовой «синей» (верной «понятиям») пехоты.

Кроме Чикунова, кавказских и славянских воровских кланов, в Саратове в то время действовало организованное преступное сообщество (ОПС) Наволокина, дружественное по отношению к чикуновским, а также бригада «Чайки» под руководством Алексея Цыганкова.

«Чайками» цыганковских назвал как раз Чикунов — за то, что те вечно меняли компаньонов, стремясь не поддерживать отношения, а «дружить против», и старались зажулить от товарищей прибыль. То есть вели себя как чайки. Название прижилось Дмитрий (имя изменено) сотрудник правоохранительных органов

По сути, в криминальной истории России Чикунов был одним из пионеров того, что сейчас принято называть «силовым предпринимательством» — чистым перед законом бизнесменом, чей капитал базировался на рэкете и политических связях.

«Быть жертвой — это не талантливо»

Бойня в офисе «Грозы» получила известность даже за пределами России: кадры, снятые пресс-службой саратовского УВД, облетели самые разные страны в первые же часы и до сих пор всплывают в сюжетах о русской мафии. В первые месяцы после преступления были задержаны более 20 человек, в том числе оба выживших при нападении киллеров.

В массовых облавах участвовали сотрудники милицейских региональных управлений по борьбе с организованной преступностью (РУОП, РУБОП), Федеральной службы контрразведки и налоговой полиции — счет попавших под проверки шел на сотни.

Тогда действовал указ президента Бориса Ельцина №1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности», позволявший задерживать подозреваемых без предъявления обвинения на 30 суток — по нему в СИЗО в рамках дела «Грозы» отправились десятки людей. В УВД отчитались о сотне раскрытых преступлений, выявленных при расследовании расправы над Чикуновым и его людьми, но установить тех, кто стрелял у подножия Алтынной горы, так и не удалось.

Через год, 19 ноября 1996 года, расследование было приостановлено. А от ОПГ Чикуна остались всего 20 человек: ее активы растащили другие криминальные авторитеты

Однако в августе 1998 года в УВД по Саратовской области неожиданно заявили, что преступление раскрыто: мол, Чикунов взял под реализацию в одной из московских фирм крупную партию нефти, перегнал из нее бензин, но деньги в столицу так и не перевел. Дважды ему напоминали о долге, но потом решили вопрос кардинально.

Якобы исполнителем преступления стал российский киллер, отсидевший 25 лет в Греции за заказную расправу, а его помощником — житель Украины, в 1996 году пропавший без вести под Донецком. Заказчиком же выступал некий московский предприниматель, переехавший жить за границу.

Ни одна фамилия не звучала, но позже стали говорить, что атаку на «Грозу» устроил легендарный киллер 1990-х Александр Солоник (Саша Македонский), взявший этот заказ без ведома своих боссов из Ореховского ОПС.

Но это не так: в день преступления Солоник находился в СИЗО в Москве

Реальный прорыв в расследовании произошел лишь спустя восемь лет: осужденный к тому времени на пожизненный срок лидер «Чаек» Алексей Цыганков (Потат) 6 ноября 2003 года вдруг написал явку с повинной, в которой признался в атаке на «Грозу» и указал своего напарника — Михаила Орлова.

Того самого, который за 15 минут до расстрела отъехал купить курицу гриль на всех собравшихся и крестным отцом сына которого был Игорь Чикунов.

Алексей Цыганков признался в расправе сразу. «Он паренек необычный, — сказал один из работавших с ним следователей. — У него нашли блокнот с цитатами Ницше и Шопенгауэра, а также с диалогом, который он вел с Богом. На обложке было написано: «Быть жертвой — это не талантливо». А на пожизненный срок он был осужден за несколько расправ. Кстати, тоже из чикуновской группы. Он очень честолюбивый был, устранял тех, кто у него на пути вставал» цитата из статьи в «Коммерсанте», январь 2004 года

«Мы договорились расправиться со всеми»

Важно отметить: Михаил Орлов был ключевым свидетелем в деле о расправе над тремя активными участниками ОПС «Чайки», за которую Алексей Цыганков получил пожизненный срок, поэтому это признание с первого дня выглядело как оговор.

Самого Орлова задержали 8 ноября, и он категорически отказался признать вину. К тому же свидетели его не опознали — ни лично, ни при просмотре записей прощания с Чикуновым (Орлов активно участвовал в нем и попал во все телевизионные репортажи). Между тем, по версии Цыганкова, он вместе с Орловым с начала 1990-х годов занимался скупкой золота в Саратове.

Но осенью 1995 года Чикунов потребовал от них прекратить этот бизнес и выплатить 40 тысяч долларов штрафа. А во время переговоров на площади Фрунзе (ныне Ильинская) в Саратове кто-то из окружения Чикунова без причин ударил Цыганкова по лицу, от чего тот потерял сознание.

Это стало последней каплей: Цыганков и Орлов на лавочке в том же сквере договорились расправиться и с самим Чикуном, и с костяком его группировки. Но само преступление было совершено спонтанно.

20 ноября 1995 года примерно в 16:00 на площади Орджоникидзе Орлов сообщил мне, что в тот вечер Чикунов со своими людьми находится в офисе малого предприятия «Гроза», и это хорошо для нас, так как если мы расправимся с одним Чикуновым, то оставшиеся его люди будут мстить. И мы договорились расправиться со всеми, кто будет в офисе «Грозы» из явки с повинной осужденного к пожизненному лишению свободы Алексея Цыганкова от 10 ноября 2003 года

Позже на допросе Цыганков пояснил, что Орлов вместе со всей группировкой приехал в «Грозу», убедился, что все собрались там, и под предлогом купить всем на ужин курицу гриль уехал в Саратов, где и встретился с ним.

По версии следствия, причиной расправы стал конфликт из-за сокрытия Орловым части доходов от скупки золота. Орлов был под «крышей» Чикунова, и тот в середине 1995 года заподозрил, что его долю занижают, что и привело к конфликту между ними. Однако Орлов по-прежнему оставался вхож в офисы Чикунова, а еще ранее он служил в армии и в охране исправительной колонии №13 (ИК-13), где научился отлично владеть оружием.

Например, летом 1995 года Орлов с 20 метров из пистолета Макарова стрелял в лежащие на земле бутылки, причем каждый раз пуля входила точно в горлышко и выбивала дно бутылки. Такое упражнение — очень сложное, но популярное у профессиональных стрелков.

«Бандит даже не успел вынуть руки из карманов»

Согласно версии Алексея Цыганкова, со встречи на площади Орджоникидзе они на машине Jeep Орлова поехали в «Грозу» по Ново-Астраханскому шоссе и подъехали к тыльной части территории, где располагался офис. Орлов вышел из машины, отсутствовал примерно 15 минут, а затем вернулся, принеся с собой два китайских ТТ.

Сообщники договорились, что Орлов будет вести огонь по тем, кто окажется прямо и справа от него, а Цыганков — по тем, кто слева. Затем они добьют всех контрольными выстрелами и уйдут

После этого оба через забор попытались перелезть на территорию, но на крыльце «Грозы» стояли и курили несколько бойцов, которые их заметили и спугнули. Выждав десять минут и убедившись, что перекур окончен, оба киллера тем же путем проникли на территорию, вошли в офис «Грозы» и открыли огонь.

О том, как Цыганков давал показания на суде, не понаслышке знает адвокат Эдуард Лохов, в прошлом — государственный обвинитель прокуратуры Саратовской области. Лохов был одним из лучших сотрудников прокуратуры, который блестяще проводил почти все процессы с участием присяжных. В беседе с «Лентой.ру» он вспоминает, что Цыганков в своих показаниях рассказывал детали, которые были никому не известны.

Например, Цыганков рассказывал, что в момент начала стрельбы большинство бандитов сидели на диване напротив входа, между двух окон, и что одна из выпущенных им пуль пролетела мимо и разбила окно. Что первым на тот свет отправился Витущенко: он даже не успел вынуть руки из карманов и просто осел на пол. Казалось, что он живой Эдуард Лохов адвокат

Орлов же все отрицал и утверждал, что в момент стрельбы был совсем в другом месте. Он потребовал присяжных. На суде сам Цыганков также отказался от признательных показаний, заявив, что сотрудники приволжского РУБОП выбили их из него.

Я как гособвинитель не сомневался в виновности Цыганкова и Орлова — очень много деталей, которые могли знать только киллеры, были известны Цыганкову и оглашены им на следствии. Специальная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила его правдивость. А Орлов и его защита вообще доводов не приводили, просто отказываясь признавать вину и утверждая, что пострадали из-за мести Эдуард Лохов адвокат

При этом выживший в бойне Авакян на суде изменил первоначальные показания и подтвердил слова Цыганкова.

Спустя непродолжительное время после того, как мы приехали в «Грозу», я услышал выстрел. Чикунов вскочил и закричал «*** (ничего себе — прим. «Ленты.ру»), По...», но в этот момент в него попала пуля, и он не закончил фразу. Я повернулся и увидел Цыганкова с пистолетом в руках, но тут пуля попала в стоящего рядом со мной Багратуни, он упал на меня и закрыл меня своим телом. Однако я понял, что Чикунов перед смертью узнал Цыганкова из показаний потерпевшего Авакяна

По словам Авакяна, причиной нападения стал конфликт интересов: Цыганков был лидером самостоятельной бригады, которая постоянно металась от одного оргпреступного сообщества к другому, и рвался к единоличной власти в городе. Чикунов же стремился поставить его на место.

Именно это и стало причиной расстрела, а не выдуманный запрет на работу городских скупщиков золота. К тому же и 10 тысяч долларов штрафа, и даже 40 тысяч долларов были, по словам Авакяна, не настолько крупной суммой, чтобы из-за нее начинать войну. Под контролем группировок в Саратове в то время крутились куда как большие суммы.

Но присяжные и родственники потерпевших не поверили в эту историю. Сначала в 2004-м, а потом в 2007 году присяжные дважды оправдали Цыганкова и Орлова, сочтя, что доказать их причастность к расправе следствию не удалось.

Цыганков уехал в «Черный дельфин» отбывать пожизненное, а Орлова отпустили в зале суда — позже он получил компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Афганский след

В итоге из всех первоначальных версий ныне не опровергнута только одна: Чикунов и его бригада стали случайными жертвами совсем другого покушения — на главу областного фонда инвалидов войны в Афганистане Николая Хомутова.

Ветераны саратовских правоохранительных органов считают ее единственной, причем практически с первого месяца расследования. Только она не противоречит всем известным фактам. Более того, ряд оперативных донесений, полученных вскоре после расстрела в «Грозе», указывает именно на нее.

В середине 1990-х годов Российский фонд инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) получил огромные льготы на экспорт алкоголя и табака, чтобы обеспечить выполнение социальных гарантий воинам-интернационалистам.

Однако большие деньги потекли совсем в другом направлении

В результате в РФИВА произошел конфликт: команда Михаила Лиходея и Сергея Трахирова обвинила руководителя фонда Валерия Радчикова в хищении денег и легализации преступных доходов, а затем добилась его смещения.

Когда 10 ноября 1994 года Михаила Лиходея и его телохранителя взорвали в Москве, Радчиков организовал новый фонд — инвалидов военной службы — и добился таких же льгот.

За месяц до расстрела в «Грозе», 29 октября 1995 года, в Москве было совершено покушение на Валерия Радчикова — он получил шесть пуль, но выжил. По оперативным данным, руководитель Саратовского отделения РФИВА Николай Хомутов сначала поддерживал Радчикова, но после покушения вдруг переметнулся на сторону Сергея Трахирова и увел с собой весь областной актив. В тот момент это было серьезным поводом для мести Дмитрий (имя изменено) сотрудник правоохранительных органов

Уже в 2004 году, когда следствие обвинило «Чаек» в атаке на «Грозу», следственная группа получила информацию о причастности к расправе над Хомутовым одного из ветеранов спецслужб, близкого к Радчикову и отбывающего пожизненный срок за серию разбоев и грабежей.

Причем целью киллеров были именно Николай Хомутов и Борис Акишин, а остальных девять человек убрали как ненужных свидетелей. Но в тот момент на эту версию не отвлекались, а потом уже время было упущено.

***

Дело о бойне в офисе «Грозы» до сих пор считается нераскрытым. Срок давности за такие преступления не ограничен, и периодически расследование возобновляется. Проблема в том, что все ныне работающие следователи в то время были совсем детьми, а потому шансы на раскрытие — мизерные.