Мужчина потратил 90 тысяч рублей на расставание с девушкой по найму

Жительница Австралии по имени Руби Джейд рассказала об особенностях работы девушкой по найму. Ее историей делится Need To Know.

По словам 25-летней Джейд, она зарабатывает на том, что играет роль романтической партнерши для своих клиентов. Она объяснила, что мужчины платят, чтобы ходить с ней на свидания. При этом девушка не предоставляет никаких секс-услуг.

Джейд рассказала, что недавно впервые столкнулась с расставанием. Один из клиентов хотел завести с девушкой серьезные отношения, однако ей было это не нужно, поэтому он решил бросить ее. Для этого мужчина организовал последнее свидание. Ему пришлось потратить на это около 1,7 тысячи австралийских долларов (90 тысяч рублей).

По словам девушки, сначала они сидели в ресторане, а потом зашли в кофейню. Вечер пара закончила в квест-комнате, в которой проходило их первое свидание.

«Я не получила никаких подарков на расставание, но мы хорошо поужинали», — отметила Джейд.

Как признается девушка, ей было грустно расставаться с этим мужчиной. Она сказала, что в любой момент готова принять его обратно. Джейд не планирует бросать свою работу, пока не станет миллионершей.

