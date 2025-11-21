Семейная пара сорвала второй джекпот за полгода

Пара из штата Нью-Джерси, США, сорвала второй джекпот за полгода. Об этом сообщает UPI.

Супруги рассказали, что у них двое детей, они ожидают третьего, поэтому не так часто выходят из дома. Из-за такого положения у них появилась традиция покупать в начале месяца несколько лотерейных билетов и стирать с них скретч-слой, когда дети засыпают.

«Мы любим устраивать небольшое соревнование — кто выиграет больше. И кажется, что мы всегда как минимум выходим в ноль», — рассказал мужчина.

В одну из таких ночей они и наткнулись на счастливый билет, который принес им три миллиона долларов (243 миллиона рублей).

«Я посмотрела на него, прижала к груди и закричала», — вспомнила женщина.

Пара рассказала, что им повезло второй раз за полгода: не так давно они выиграли в лотерее один миллион долларов (81 миллион рублей). Все выигранные деньги супруги планируют потратить на заботу о растущей семье.

Ранее сообщалось, что продавщица из Подмосковья второй раз за год сорвала крупный куш в лотерее. Женщина призналась, что потратит выигрыш на покупку жилья для дочери и автомобиля для себя.