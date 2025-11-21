Жена на троих, интим по расписанию: как спартанцы делились женщинами

Мифы о жизни спартанцев продолжают поражать умы обывателей. Суровые мужчины и не менее стойкие женщины. Об их силе до сих пор ходят легенды, однако есть одна «особенность» античного народа, о которой не принято говорить. Зачем спартанцы делились жёнами с товарищами, и почему это правило было непоколебимым — читайте в нашей статье.

Обычай, превратившийся в закон, берёт свои истоки со времён правления Ликурга. Его считали вторым основателем Спарты, поэтому его слово исполнялось без раздумий.

Необычный уклад

Ни для кого не секрет, что спартанское общество было максимально военизированным. Культура, экономика и даже быт были заточены под войну. Всё у спартанцев было нацелено на достижение побед и наиболее эффективное ведение боя.

Именно поэтому каждый житель общины имел перед ней свои обязанности. К примеру, мужчины, от молодых до стариков, считались воинами. Те, кто не имел возможности держать меч или копьё, считались неполноценными.

С раних лет мальчики росли в атмосфере абсолютного братства. Они были готовы сражаться друг за друга и всё время тренировались, поддерживая отличную физическую форму.

Женщины же следили за бытом и рожали детей. Чтобы наследники появлялись на свет здоровыми, девушки наравне с юношами тренировались и поддерживали спортивную форму.

Для сохранения гегемонии Спарта постоянно нуждалась в новых бойцах. Именно поэтому брак считался обязательным для всех жителей Спарты. А кто отказывался — подвергался публичному презрению и терял уважение.

Делиться с жёнами во имя Спарты

Традиция делиться жёнами появилась в стране почти сразу. Зачастую новоиспечённые мужья уходили в поход, не успев подарить супруге семя. Не всегда они возвращались домой живыми и невредимыми. Чтобы женщина смогла стать матерью, ею «делились» с братьями, друзьями, а иногда даже с совершенно посторонними людьми, включая бесправных рабов-илотов. Главное, чтобы мужчина был физически развит и здоров. Тогда и малыш, были уверены спартанцы, появится крепким и сильным.

То же самое касалось и пожилых мужей. Часто они позволяли жене провести ночь с молодыми и сильными. Поступали тем же образом и лишившиеся мужского здоровья в бою мужчины.

Если спартанец отправлялся в долгий поход, он мог поручить свою жену брату, другу или товарищу. Те обязались беречь и защищать женщину, а также выполнять обязанности любовников. Вернувшись, мужчина снова становился единственным мужем.

Другие причины

Греция, как известно, страна рыбаков и пастухов. Хлеб там растить попросту негде. Даже завоёванные Мессения и Аркадия не улучшили ситуацию. Земли по-прежнему было мало, а снаряжать воина было необходимо.

Поэтому, чтобы земли не подлежали разделу после смерти главы семейства, несколько братьев могли иметь одну жену. Также, в случае войны, кто-то из братьев оставался дома, выполняя обязанности мужа и хозяина надела.

Как правило, в возрасте 30 лет мужчины могли получить право на уход из казармы и начало частной жизни. Они не могли торговать и заниматься земледелием, лишь тренировались и «служили государству и войне». Потому и жили мужчины вместе с родственниками: пока одни воюют, другие занимаются гражданскими вопросами.

Рабыни или свободные?

На первый взгляд может показаться, что в Спарте к женщинам относились как к свиноматкам: они постоянно рожали детей и следили за бытом.

Несмотря на странные традиции спартанцев, их женщины считались самыми свободными во всей Греции. Они распоряжались имуществом, пока мужья были на войне, а также сами принимали решения: вступать ли в брак с ещё одним мужчиной или нет. Связи с другими членами общины были в ведении девушек, и никто не мог принудить их насильно стать чьей-то женой или подругой.

Именно поэтому спустя некоторое время в Элладе заговорили о самых распущенных и влиятельных женщинах. Разумеется, это были спартанки.

Пока мужчины были на войне, они позволяли себе крутить романы с оставшимися в полисе мужчинами. При чём позволить себе плотские утехи могли и девушки, ещё не ставшие жёнами. Из-за этого в Спарте появились парфении или люди, «рождённые девами».

В других полисах таких людей считали незаконнорожденными и не наделяли их полноправным социальным статусом. Но в Спарте всё было иначе.

Биологический отец ребёнка относил его к совету старейшин. Те осматривали малыша, и, если кроха был ладно сложен, отцу приказывали воспитывать ребёнка, предоставляя новорождённому надел земли, где он мог потом поселить мать и сестёр.

Испугавшись за судьбу одиноких спартанок, которые могли остаться без защиты и крова, старейшины разрешили им и ожидавшим мужей, но еще не успевших обзавестись детьми, ждать любимых в чужих объятиях.

