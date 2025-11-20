Народные приметы на 21 ноября: что нельзя делать в этот день

Архангелу молились с просьбой защитить от врагов, воров, зла, стихийных бедствий и войны.

К этой дате заканчивали все сельскохозяйственные работы. Крестьяне с этой даты всю неделю гуляли и пировали. А еще на Михайлов день предсказывали погоду: с утра мороз — в декабре и январе снега много будет, густой туман — к потеплению, иней — к снежной зиме, тепло и солнечно — зима будет морозной.

21 ноября нельзя работать — домашние дела нужно было переделать накануне или отложить на следующий день.

Нельзя мыть голову — можно смыть все благоразумие.

Нельзя жаловаться на свою судьбу — будущее станет хуже прошлого.

Не стоит девушке на выданье плести косу — замужество еще нескоро случится. И ходить с распущенными не нужно — лучше сделать хвост.

Нельзя рубить, резать, ткать, вышивать, вязать и шить — работа с острыми и режущими предметами может привести к травме и к проблемам в любви.

Не рекомендуется ссориться и повышать голос — нужно помириться и попросить прощения за давние обиды, считали наши предки.