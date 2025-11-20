Система «Казбек»: как Горбачев передавал Ельцину «ядерный чемоданчик»

Так называемый «ядерный чемоданчик» представляет собой портативный терминал системы управления стратегическими ядерными силами. Эта аппаратура, известная как система «Казбек», обеспечивает высшему руководству страны постоянную связь с командными пунктами и позволяет в критической ситуации отдать приказ на применение ядерного арсенала.

Создание и применение

Разработка комплекса была завершена в СССР в начале 1980-х годов. Первым генсеком, который начал осваивать его использование, стал Юрий Андропов в 1983 году. Однако практика постоянного сопровождения главы государства офицерами с терминалом была официально учреждена в 1984 году уже при Константине Черненко. В полной мере система заработала в период правления Михаила Горбачева.

Церемония передачи

Ключевым моментом в истории этого символа власти стала его передача 25 декабря 1991 года, после официального заявления М.С. Горбачева о сложении полномочий президента СССР. Согласно установленному протоколу, он должен был передать аппаратуру первому президенту России Б.Н. Ельцину.

Однако процедура пошла не по сценарию. По свидетельствам историков, Б.Н. Ельцин отказался лично присутствовать в кабинете Горбачева. Причиной, как полагают исследователи, стало содержание прощальной речи Горбачева, в которой тот не упомянул Ельцина и подверг критике решение о прекращении существования СССР.

Разозленный тем, что в своей прощальной речи последний президент СССР присвоил все лавры демократизации страны себе, Ельцин предложил встречу на «нейтральной территории» — в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Однако Горбачев, обиженный тем, что он в одночасье оказался не у дел, отказался выполнять приказы Ельцина и явиться по его требованию в этот самый зал.

В результате церемония передачи была проведена на нейтральной территории — в одном из кремлевских коридоров. Офицеры Генерального штаба, сопровождавшие Горбачева, передали терминалы офицерам со стороны Ельцина, в то время как сами президенты непосредственного контакта не имели.

Этот эпизод символически завершил не только политическую карьеру Горбачева, но и целую эпоху, продемонстрировав, как личные амбиции и политические разногласия могут влиять даже на самые строгие государственные протоколы.