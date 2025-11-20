Почему российскую систему «Периметр» в США называют «Мертвая рука»

В мире высших стратегических технологий существует система, одно лишь упоминание о которой заставляет задуматься любого потенциального агрессора. Речь идет о комплексе «Периметр» — уникальном оборонительном механизме, который вот уже четыре десятилетия гарантирует, что даже в случае внезапного уничтожения командования Россия сможет нанести ответный удар. На Западе эту систему давно и с трепетом называют «Dead Hand» — «Мертвая рука».

Принцип гарантированного возмездия

Логика «Периметра» одновременно проста и ужасающа. Система активируется в самом худшем из сценариев: если на страну обрушится массированный ядерный удар, который уничтожит всё военное и политическое руководство, а также линии связи.

В этот критический момент «Периметр» берет управление на себя. Специальные командные ракеты, не несущие ядерных боеголовок, поднимаются в воздух и, пролетая над территорией страны, передают закодированный сигнал «Пуск» всем уцелевшим носителям ядерного оружия — шахтным установкам, мобильным комплексам, стратегическим бомбардировщикам и атомным подлодкам. Ответный удар становится неизбежным.

Нервная система страны

Как же система понимает, что настал «час Х»? Её решение основано на анализе данных с тысяч датчиков, рассредоточенных по всей России. Они непрерывно мониторят сейсмическую активность, уровень радиации, работу линий связи и другие параметры, которые резко изменяются при ядерных взрывах.

Одновременно система проверяет наличие связи с Верховным Главнокомандующим. Связь с главой государства происходит через компьютер, который постоянно находится при нем - так называемый ядерный чемоданчик. А связь с военным командованием поддерживается через специальные радиопередатчики, которые постоянно подают условный сигнал, как, например, это делает с начала 1980-х коротковолновая радиостанция на частоте 4625 кГц, известная среди радиолюбителей как “Жужжалка”. За всю историю их наблюдений за ней ее обычный белый шум с тоновыми сигналами нарушался всего несколько раз - в эфире звучал голос, по-русски передающий зашифрованные цифровые и буквенные коды, а также голосовые команды.

По слухам, уникальность системы заключается в том, что решение о запуске может быть принято в автоматическом режиме, впрочем, есть слухи и прямо противоположные, а так как это военная тайна за семью печатями, то быть уверенным наверняка невозможно.

После решения о старте из суперзащищенных шахт вылетают специальные гиперскоростные ракеты. Но летят они не на врага, а по территории страны, постоянно передавая закодированный сигнал на все оставшиеся пусковые устройства. Как только сигналы от этих гонцов достигают ядерных ракет, происходит их автоматический запуск.

Чтобы было до конца понятно, Россия - ядерная триада. Это означает, что ракеты стартуют не только из шахт на земле и с подвижных ракетных комплексов, но и со стратегических ракетоносцев Ту-160, которые круглосуточно несут дежурство в небе, с атомных подводных лодок типа “Борей”, которые могут находиться в любой части Мирового океана, и с беспилотных подводных аппаратов. Боевым компонентом "Периметра" является самая мощная в мире баллистическая ракета "Воевода".

Во времена холодной войны ученые СССР и США подсчитали, какие потери понесут страны в случае взаимной ядерной атаки. Уже тогда цифры пугали - в Союзе должны были погибнуть порядка 100 миллионов человек, в США - 80 миллионов человек. Но военная мысль не стоит на месте: остальные страны - обладательницы ядерного оружия - тоже создали для себя аналогичные системы “оружия судного дня”. Так что, учитывая прогресс технологической мысли последних десятилетий, ядерная война в современных реалиях повлечет куда большее количество жертв. Проще говоря, после применения атомного оружия не будет ни победителей, ни проигравших, ибо погибнут все. А это лишает военный конфликт с Россией всякого смысла.