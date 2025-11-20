Кровавая лекция: кто пытался убить известного ученого и телеведущего

Сергей Капица — блестящий физик, телевизионный гуру программы «Очевидное – невероятное» и наследник научной династии. Его образ казался абсолютно мирным и интеллигентным. Но в 1986 году на него совершили жестокое покушение, которое могло стоить ему жизни и до сих пор окутано тайной.

Ученый, спортсмен, телезвезда

Судьба Сергея Капицы была необычной с самого начала: он родился в 1928 году в Кембридже, в семье нобелевского лауреата Петра Капицы. В 1935 году семья вернулась в СССР, где Сергей Петрович состоялся как крупный ученый, профессор МФТИ, а с 1973 года — как бессменный ведущий культовой научной передачи, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.

Его спасительным хобби стали экстремальные виды спорта: дайвинг (он был одним из основателей федерации подводного плавания), спелеология и пилотирование самолета. Как выяснилось, эта физическая подготовка спасла ему жизнь.

Кровавая лекция в МФТИ

В декабре 1986 года, во время перерыва между лекциями в МФТИ в Долгопрудном, на Капицу напали. Неизвестный подошел сзади и нанес ученому два удара туристическим топориком по голове.

Но 58-летний профессор не растерялся. Истекая кровью, он сумел вырвать топор у нападавшего и оглушить его ответным ударом обуха в лоб. После этого Капица, держа в руках окровавленное оружие, дошел до кафедры, потребовал вызвать милицию и «скорую» и только тогда потерял сознание.

Злоумышленника задержали, а Капицу госпитализировали в нейрохирургическое отделение ГКБ имени С.П. Боткина. Там ему был поставлен диагноз «субдуральное кровоизлияние». Пострадавшему наложили 17 швов. В МФТИ после этого ввели экстренные меры безопасности, дабы предотвратить дальнейшие подобные инциденты. Правда, через полгода эти меры частично отменили.

Тайна покушения

Любопытно, что сведения об этом эпизоде весьма скудны. В одних источниках говорится, что потенциальный убийца Капицы – «сумасшедший из Ленинграда», член общества «Память». В других его называют «националистом». В третьих – просто душевнобольным. Так или иначе, известно, что этот человек так и не был судим - его признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу. Кстати, нигде нет информации даже о его имени и фамилии.

Предполагается, что поводом к убийству стали философские взгляды ученого. «А я — русский православный атеист, - говорил он о себе. - Это, кстати, весьма распространенная формула отношения к вере, к духовной культуре. По существу ведь и наука выросла из религии… Я не исключаю, что настанет время, когда рядом будут стоять десять томов теоретической физики Ландау и шесть классических томов каббалы».

Существует гипотеза о том, что планировалось убить нескольких видных публичных лиц, которых причисляли к «жидомасонам» или представителям аналогичных течений. Но кто за этим стоял? Один сумасшедший? Или целая группа? Скорее всего, КГБ засекретил всю информацию по делу. Даже сам Капица, давая впоследствии интервью и вспоминая неудавшееся покушение, ограничивался всего несколькими фразами и практически ничего не говорил о личности покушавшегося.

Конечно, тяжелые травмы головы не прошли для ученого бесследно. Но после достаточно долгого периода лечения и восстановления С.П. Капица все же смог вернуться к работе. Он скончался 14 августа 2012 года в Москве от рака печени, в уже довольно преклонном возрасте. О судьбе же его несостоявшегося убийцы сведений нет.