Как «Терминатор» разрушил свой 25-летний брак

Арнольд Шварценеггер в объёмном представлении не нуждается. Семикратный «Мистер Олимпия», «Терминатор», политик, бизнесмен. И закоренелый ловелас.

Нет, были в его жизни и серьёзные романы. Главный из которых продлился аж 34 года, включая 25 лет брака. Но и эти отношения рухнули из-за измен статного австрийца.

Тайная связь с домработницей и вовсе привела к внебрачному ребёнку.

Знакомство Шварценеггера и Марии Шрайвер

Свою первую женщину Арни встретил ещё до мировой славы. В 1969 году культурист познакомился с преподавательницей английского Барбарой Бейкер. Их союз продержался пять лет. С 1975-го по 1978-й Шварц встречался с парикмахершей Сью Морэй.

Вскоре судьба свела его с Марией Шрайвер, племянницей Джона Кеннеди и начинающей журналисткой. Они увиделись на благотворительном теннисном турнире и сразу понравились друг другу. Сью Морэй узнала о новой знакомой и поставила ультиматум. Арни выбрал родственницу 35-го президента США.

Впервые в жизни Шварценеггер ухаживал за женщиной: «У неё был день рождения, и я послал ей цветы – никогда раньше не посылал цветы девушке. Я влюбился», – писал он в автобиографии.

Однако роман развивался тяжело. Актёр постоянно заводил интрижки на стороне. Например, с актрисой Бригиттой Нильсен, партнёршей по фильму «Рыжая Соня». Шрайвер всё знала. И долгое время соглашалась на формат свободных отношений. Но через десять лет устала и потребовала свадьбу.

Свадьба и дети

В апреле 1986-го они обменялись клятвами в церкви святого Франциска Ксаверия в Массачусетсе. После торжества супруги переехали в особняк в Брентвуде.

За годы брака у них родилось четверо детей. Старшая дочь Кэтрин появилась в 1989-м, за ней – Кристина, Патрик и Кристофер. Кэтрин стала детской писательницей и вышла замуж за актёра Криса Пратта. Кристина работает в киноиндустрии, Патрик запустил бренд мужской одежды, а младший сын связал жизнь с IT-сферой.

Шрайвер поддерживала мужа во всём. Сопровождала на турнирах, помогала восстанавливаться после травм, организовывала быт, когда он пропадал на съёмках. Марию смущали лишь политические амбиции супруга. Боялась, что власть его развратит.

Впрочем, и этот шаг она в итоге поддержала. Во время кампании на пост губернатора Калифорнии именно Шрайвер помогала ему общаться с прессой и электоратом. В 2003-м Арни победил, а через три года вновь занял кресло губернатора.

Внебрачный ребёнок от домработницы

В 2011-м стало известно о романе Арни с домработницей. Тайная связь тянулась годами. Женщину звали Мильдред Патрисия Баэна. Она много лет жила в доме Шварценеггеров. В 1997-м у неё появился сын Джозеф. Тогда же Мария родила четвёртого ребёнка.

Долгое время актёр не знал, что мальчик – его. Мильдред ничего не говорила. Но со временем сходство стало очевидным. Вскоре об этом пронюхали журналисты. Скрывать дальше было бессмысленно. На одном из сеансов у психолога Арни во всём сознался.

Я почувствовал, что моё сердце остановилось, а потом я сказал правду. Она была раздавлена. Вначале я и сам ничего не знал. А потом думал, как сохранить это в тайне, — рассказал бывший губернатор Калифорнии.

Новость стала ударом для Шрайвер. Она близко общалась с Мильдред, поэтому измену восприняла как предательство с двух сторон. После признания последовал развод.

Мой 25-летний брак рухнул. Это разбило мне сердце, это сломило мой дух, это сломило то, что от меня осталось, – признавалась Мария.

Раздел имущества затянул процесс почти на десятилетие. Общий капитал превышал 400 миллионов долларов. У них были дома, земля, инвестиции, доли в бизнесах.

Жизнь после развода

Арни до сих пор один. С Мильдред он расстался, но с сыном Джозефом поддерживает контакт. Парень вырос и пошёл по пути отца, занявшись бодибилдингом.

2015-м Шварц начал встречаться с физиотерапевтом Хизер Миллиган, но отношения быстро иссякли. После этого у Арни было несколько коротких романов, однако найти постоянную спутницу жизни он так и не сумел. Или не захотел.

По его словам, он никогда не разлюбит Шрайвер:

«Пускай теперь это другие отношения, нет причин чувствовать к ней что-то кроме любви. Это навеки».

А Мария в 2014-м познакомилась с политологом Мэтью Даудом. Они вместе и по сей день.