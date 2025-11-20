Почему Муамара Каддафи советские военные советники называли Мухомором

С 1970-х до распада СССР в Ливии побывало около 11 тысяч советских военных специалистов. 22 из них погибли. Но главной трагедией стал не бой, а невыполнимая миссия — попытка обучить армию, которая не хотела учиться. Это была история колоссального культурного и военного разрыва.

«Приобретенная обслуга»

Отношение к советским специалистам с самого начала было определено самим лидером Джамахирии. Как вспоминал военный переводчик Олег Попенков, Муамар Каддафи публично заявлял своим офицерам:

«Раньше мы зависели от иностранных специалистов, а сегодня я их для вас купил».

Это слово — «купил» — определяло всё. Советских офицеров воспринимали как придаток к новейшей технике, которую СССР поставлял в Ливию (некоторые образцы даже не успевали поступать в советскую армию). Их могли остановить на улице и обыскать, а их рекомендации игнорировали. Первому руководителю группы советских специалистов генерал-майору Николаю Тараненко потребовалось 4 года, чтобы хотя бы отчасти наладить диалог.

Армия, которая не хотела воевать

Реальность ливийской армии шокировала даже видавших виды советских офицеров. 80% ливийских солдат были неграмотны. Подготовка сводилась к избиениям дубинками за малейшую провинность, нередки были расстрелы перед строем. Ливийцы отказывались следить за хранением советского вооружения, полностью перекладывая эту обязанность на наших специалистов. В шифрограмме Тараненко сообщалось, что техника ржавела и выходила из строя из-за бесхозяйственности. В бою солдаты терялись, не выполняли приказы, уповая на «волю Аллаха». В случае неудачи винили советское оружие, которое «стреляло не туда».

«Ногой в глаз — чтобы не лез»

Валентин Харитенко, возглавлявший группу авиаспецов, рассказывал, как ливийский техник перед вылетом забыл подготовить катапультное кресло пилота. Когда советский специалист указал на роковую ошибку, ливиец ударил его ногой в глаз со словами:

«Чтобы не лез, куда не просят».

Военный переводчик Олег Попенков в своей документальной повести «Испытание Джамахирией» писал: сам Муамар Каддафи был подвержен суевериям. Даже его приходилось переубеждать в том, что необходимо лучше готовить своих солдат к боевым действиям. Русские военные специалисты, видя такое отношение ливийцев к помощникам из СССР, презрительно называли Каддафи Мухомором.

… За время пребывания советских военных советников Ливия принимала участие более чем в 10 вооруженных конфликтах – с Чадом, Суданом, Египтом, Танзанией, Тунисом и в американо-ливийском столкновении 1986 года (операция «Каньон Эльдорадо»).