Зачем главный диверсант Сталина пять лет притворялся невменяемым

После падения Лаврентия Берии в 1953 году многие высокопоставленные сотрудники органов госбезопасности оказались под ударом. Среди арестованных по обвинению в «пособничестве» был и генерал-лейтенант Павел Судоплатов — легендарный диверсант, руководивший ликвидацией Троцкого и координацией партизанского движения во время войны. Столкнувшись с реальной угрозой расстрела, он избрал единственную возможную тактику выживания — симуляцию психического расстройства.

Вынужденная стратегия

Как пишет в своих мемуарах сам Судоплатов, идею инсценировать безумие ему подсказал исторический прецедент — успешный побег большевика Камо из тюремного лазарета после подобной симуляции. Правда, произошло это еще в 1911 году. Целью Судоплатова же был не побег, а затягивание времени в надежде на изменение политической конъюнктуры. С июля 1954 года, согласно тюремным документам, у заключенного стало наблюдаться «своеобразное поведение с отказом от пищи», что стало основанием для его перевода в психиатрическое отделение Бутырской тюрьмы.

Испытание на прочность

Подозревая симуляцию, следствие и медики подвергли разведчика тяжелым проверкам. Его кормили насильно, в результате чего он лишился передних зубов. Назначенная спинномозговая пункция, по словам Судоплатова, причинила ему адскую боль и привела к травме позвоночника. Однако, следуя выбранной роли, он сохранял абсолютную отстраненность, даже во время эмоционально трудных свиданий с женой под наблюдением следователей и врачей.

Несмотря на изоляцию, Судоплатову удавалось оставаться в курсе событий. Его супруга использовала простую, но эффективную уловку: передачи заворачивались в свежие газеты, которые служили для заключенного источником информации и позволяли ему корректировать свое «безумное» поведение в соответствии с внешней обстановкой.

«Исцеление» и расплата

В 1956 году Судоплатова подвергли курсу электрошоковой терапии. Согласно медицинскому заключению, опубликованному в книге Анатолия Прокопенко «Безумная психиатрия», после этих процедур состояние пациента стало быстро улучшаться. В апреле 1958 года врачи признали его вменяемым. Суд состоялся в том же году. Несмотря на инвалидность и перенесенные испытания, Павел Судоплатов был приговорен к 15 годам лишения свободы. Все просьбы о досрочном освобождении были отклонены, и он полностью отбыл свой срок, включая время, проведенное в заключении до суда. На свободу один из самых результативных советских разведчиков вышел лишь в августе 1968 года, проведя в тюрьмах и психбольницах в общей сложности 15 лет. Его пятилетняя симуляция безумия позволила избежать расстрела, но не смогла избавить от долгих лет неволи.