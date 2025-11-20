Как советские бойцы поступали с немецкими детьми-сиротами после войны

Январь 1945 года. Красная Армия вступила на территорию Восточной Пруссии — векового оплота германской военщины. Война, начатая Германией, вернулась туда, откуда пришла. Но главной ценой этого возмездия стали не солдаты, а мирные жители, оказавшиеся в эпицентре апокалипсиса.

© globallookpress

Операция «Ганнибал»

Когда советские войска уже занимали первые немецкие города, гауляйтер Эрих Кох лишь 20 января отдал приказ об эвакуации. Началась паника. Тысячи беженцев, бросивших дома, гибли на дорогах от голода и лютых морозов.

Спасительной идеей стала операция «Ганнибал», инициированная адмиралом Дёницем. Это была крупнейшая морская эвакуация в истории — морем вывезли более 2 миллионов человек. Но цена оказалась чудовищной: переполненные суда стали легкой добычей для советских подлодок. Торпеды Александра Маринеско отправили на дно «Вильгельм Густлофф» и «Генерал Штойбен», унесшие жизни тысяч беженцев. Всего за время эвакуации погибло более 20 000 мирных жителей.

Дети-«волчата»

Многие немецкие дети остались сиротами во время боевых действий, а кто-то просто отстал от родителей или потерялся в суматохе панического бегства. По меньшей мере 25 тысяч детей оказались наедине с голодом, холодом и послевоенным хаосом. Чтобы хоть как-то выжить, такие дети, подобно настоящим волчатам, сбивались в стаи и были вынуждены искать пропитание любыми доступными способами — от попрошайничества до воровства. Так их и стали называть в дальнейшем — Wolfskinder.

Сколько детей сгинуло тогда в Восточной Пруссии — вопрос открытый. Особенным везением считалось пробраться на территорию относительно благополучной Литвы. Там многим детям удавалось устроиться в качестве батраков к литовским крестьянам. «Волчат» ждала тяжелая работа, частые побои и необходимость полностью забыть свои немецкие корни и учить литовский язык. Однако работа у литовцев обеспечивала хоть какое-то пропитание и крышу над головой. Со временем бывшие немецкие дети получали паспорта СССР, русское или литовское имя и практически не отличались от местных жителей. Более того, нужно было скрывать свое немецкое происхождение. Поэтому официально о Wolfskinder заговорили только в начале 1990-х годов. В 1991 году некоторые из «волчат» вернулись в Германию, а оставшиеся в Литве создали общественную организацию Edelweiss – Wolfskinder.

Одна из самых известных «волчат» на территории России — Элли Хартвиг. Элли было 10 лет, когда перекинувшаяся на Восточную Пруссию война разлучила ее с родственниками. Оставшись совершенно одна, она перебралась на территорию Литвы, где стала пасти коров у местного фермера, получая за свою работу тарелку супа и возможность ночевать в доме на полу. Со временем она получила советский паспорт и перебралась жить в Калининградскую область, но при этом практически всю жизнь скрывала свое настоящее происхождение, выдавая себя за литовку. Единственным человеком, который знал настоящую историю Элли, долгое время был только ее муж. Сейчас она, как и многие «волчата» поддерживает связь с родственниками в Германии. Однако на вопрос о том, кто же она: литовка, русская или немка, Элли честно отвечает: