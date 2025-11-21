21 ноября: кто придумал Всемирный день приветствий

21 ноября в России и мире отмечают много праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День светящихся окошек, Всемирный день приветствий и День имбирного пряника.

День светящихся окошек

День светящихся окошек символизирует домашний уют, заботу и любовь близких, ведь в холодный и темный ноябрь, увидев свет в окне, мы стремимся поскорее попасть домой. В этот праздник некоторые люди заранее договариваются и делают из нескольких светящихся окон различные рисунки.

Всемирный день приветствий

Всемирный день приветствий придумали братья из США Брайан и Майкл в ответ на произошедшую в 1973 году Войну Судного дня между арабскими странами и Израилем. 21 ноября братья решили разослать в разные уголки мира письма, в которых были приветствия, добрые пожелания и призывы к миру без насилия. Основатели этого торжества считают, что в эту дату нужно поздороваться как минимум с 10 незнакомцами, чтобы напомнить друг другу о важности личного общения.

День имбирного пряника

Также 21 ноября отмечают День имбирного пряника. Считается, что это лакомство появилось в английском городе Маркет-Драйтон. В разных странах можно найти различные варианты его приготовления. Имбирный пряник может быть мягким или твердым, с добавлением сухофруктов или орехов либо вовсе без начинки. Считается также, что он обладает полезными свойствами, так как является источником энергии и питательных веществ.