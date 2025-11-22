Как в Древнем Риме отличали проституток от матрон

В Древнем Риме проституция была частью повседневности — публичные дома были открыты для каждого. Государство тщательно регулировало этот институт, фиксировало профессию в специальных реестрах и устанавливало правила, которые определяли, как именно должна выглядеть женщина, занимающаяся этим ремеслом. Так, «‎Рамблер» расскажет, почему куртизанок обязывали красить волосы в рыжие или золотистые оттенки.

Проститутки относились к категории людей с низким социальным статусом. Это влекло за собой целый набор ограничений: они не могли выступать в суде в роли полноценных свидетелей, теряли право вступать в брак с мужчинами из высшего сословия и не обладали тем уровнем социальной защиты, который был доступен свободнорожденным замужним женщинам.

Внешний вид должен был подчеркивать положение куртизанок, выделяя их из общей массы, чтобы ни клиенты, ни прохожие, ни другие женщины не могли перепутать их с уважаемыми гражданками. Для этого проституток в Риме принуждали красить волосы в рыжий или ярко-желтый цвет.

Такие волосы традиционно связывали с рабынями из северных народов: галльскими и кельтскими девушками. Из военных походов солдаты привозили с собой пленных женщин, часть из которых отправляли в лупанарии — публичные дома. Поэтому рыжие и желтые волосы считывали как метку «иностранки», «рабыни», «женщины, доступной для продажи». Так это стало, своего рода, клеймом.

Власти обязывали проституток красить волосы хной, шафраном или порошками на основе растений — так создавался насыщенный огненно-рыжий цвет или ярко-желтый, которые невозможно было спутать с естественным римским оттенком. Некоторые куртизанки пытались смягчить яркость красителей, но законы и городские нормы требовали насыщенных оттенков. Это было обязанностью, от которой нельзя было отказаться. Римлянки очень ревностно относились к статусу и внешней идентификации, и яркие волосы позволяли отличить проститутку даже в толпе, ночью, на празднике, в таверне или у храмовых ступеней.

Но оттенок волос был лишь частью целого набора опознавательных знаков. В обществе, где сословия четко разделялись по внешнему виду, проституткам полагалось носить желтые туники и короткие тоги — одежду, совершенно неприемлемую для свободнорожденных замужних женщин. Римские матроны носили длинные закрытые столы и подчеркнуто скромные прически. Для них даже использование парфюма считалось чрезмерностью в повседневной жизни.

Любопытно, что со временем римские матроны начали перенимать элементы образа проституток в моду. Рыжие, осветленные и золотистые волосы внезапно стали популярны среди богатых римлянок. Парики из волос германок, которых привозили из северных провинций, продавались на рынках по высоким ценам. Шафрановые красители, ранее считавшиеся атрибутом публичных домов, проникли в дома знати. Матроны начали осветлять волосы древесным пеплом, носить светлые шиньоны и копировать оттенки, которые десятилетиями были маркерами сексуальной профессии.

Из-за этого проституткам пришлось использовать еще более яркие и демонстративные цвета, чтобы их статус оставался заметным. Контраст между матронами и куртизанками снова усилили искусственно — через одежду, украшения, макияж и еще более интенсивное окрашивания. Таким образом, государство каждый раз создавало правила под изменяющиеся вкусы общества. В обществе, где статус был важнее индивидуальности, цвет волос превращался в своеобразный паспортизатор — быстрый визуальный знак, который объяснял человеку на улице все, что закон хотел чтобы рассказать ему о женщине.

