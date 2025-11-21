Как Горбачев мстил Ельцину

Осень 1989 года стала кульминацией ожесточенного противостояния между Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их личная вражда вылилась в один из самых загадочных эпизодов позднесоветской истории — инцидент на дне рождения премьер-министра Николая Рыжкова, который до сих пор вызывает споры среди историков.

Ельцин на чужом празднике

28 сентября 1989 года на правительственной даче отмечался день рождения Николая Рыжкова. Важной деталью было то, что Бориса Ельцина, уже ставшего главным критиком горбачевского курса, никто не приглашал. Однако он пришёл туда сам.

Как бы то ни было, на торжестве Михаил Горбачев и Борис Ельцин схлестнулись. Незадолго до этого СМИ распространяли лживую информацию о Ельцине. В частности на телевидении смонтировали сюжет, в котором будущий президент говорил будто заплетающимся языком. Горбачев и Ельцин находились в разных весовых категориях: первый просто физически не мог дать достойный отпор второму. Именно поэтому Михаил Сергеевич отправил за удалившимся с праздника Ельциным свою охрану. Охранники напали на Бориса Николаевича и выбросили его с моста в реку. Впрочем, эта история имеет множество других версий.

Мнения об инциденте

А вот то, что произошло дальше, указывает на причастность Михаила Горбачева к падению Ельцина с моста. Впрочем, Горбачев, возможно, напротив, стремился доказать, что он здесь ни при чем. 16 октября 1989 года на вечернем заседании сессии Верховного Совета СССР председательствующий Михаил Сергеевич сам предложил внести ясность в вопрос, касавшийся «покушения» на Ельцина и дал слово министру внутренних дел Вадиму Бакатину. По словам Бакатина, как отмечает в своей книге «Покушения и инсценировки: от Ленина до Ельцина» Николай Зенькович, в результате проведенного расследования факт нападения на Ельцина не подтвердился. Да и сама «жертва» покушения якобы сообщила Бакатину в приватной беседе о том, что нападения не было.

По мнению Бориса Ельцина, которое он высказал уже публично, Бакатин сообщил ложные сведения. Так что неудивительно, что в народе быстро распространились слухи о том, что Борис Николаевич был в тот вечер нетрезв и сам упал в воду. Говорили также, что Ельцина окатила из ведра любовница. Даже начальнику службы охраны будущего президента России Александру Коржакову эта история показалась странной. Он увидел Ельцина уже после происшествия. Тот находился милицейском участке в мокрых трусах. Раздели и обогрели Бориса Николаевича милиционеры. Увидев Коржакова, Борис Николаевич простонал:

«Саша, посмотри, что со мной сделали».

Интересно, что, как писал Коржаков, при падении с моста высотой в 6 метров человек не мог не получить травм, потому что глубина реки в этом месте не превышала одного метра.