Свадьба века: как советский чиновник женился на дочери миллиардера

В августе 1978 года западные СМИ взорвались сенсационными заголовками: единственная дочь и наследница греческого судовладельца-миллиардера Аристотеля Онассиса, Кристина, вышла замуж за советского гражданина. В разгар Холодной войны этот союз казался немыслимым и стал одним из самых громких светских событий десятилетия.

Свадьба века по-советски

Церемония, которую западная пресса окрестила «свадьбой века», прошла 2 августа 1978 года в московском дворце бракосочетаний. Её символом стало воплощение двух миров: невеста прибыла на стареньком «Шевроле» греческого дипломата, а после 32-минутной церемонии молодожены скрылись с зала в советской «Волге».

От романа к браку

Пара познакомилась в 1976 году. Сергей Каузов, сотрудник Министерства морского флота, на тот момент был женат и воспитывал дочь. Ради брака с Онассис он развелся, всячески подчеркивая, что его интересует не состояние невесты, а она сама.

По Москве ходили упорные слухи, что разрешение на этот беспрецедентный брак дал лично Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, но с одним строгим условием — супруги должны жить в СССР.

Крах союза

Привыкнуть к советской реальности Онассис так и не смогла. В браке Сергей и Кристина не прожили и двух лет. После развода гречанка вышла замуж в четвёртый раз. В новом браке родилась дочь, но в 1988 году Кристина скончалась при загадочных обстоятельствах в Аргентине. Официальная причина смерти — отёк лёгких и остановка сердца.

Кстати, после расторжения брака Каузов получил от Онассис два нефтеналивных танкера и недвижимость в Англии.

Переехав на ПМЖ в Великобританию, Сергей стал довольно скрытным гражданином. Известно, что он сумел правильно распорядиться теми материальными ресурсами, которые ему остались после развода, и стал успешным бизнесменом. Однако, никаких подробностей о личной жизни Каузова нет. Также точно неизвестно, где конкретно он проживает — то ли по-прежнему в Англии, то ли в Швейцарии. Со СМИ же он предпочитает контакты не поддерживать.