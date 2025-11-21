В бане все равны: почему исчезла исконная русская традиция

Представьте себе старинную русскую баню, где под клубами пара стирались границы не только между сословиями, но и между полами. Да-да, изначально мыться «вместе, не стыдясь» было в порядке вещей. Даже поговорка бытовала, что в бане все равны — и барин, и холоп, и мужчина, и женщина. Но этой исконной традиции было суждено уйти в прошлое.

© Соцсети

Первые запреты

Первым официальным ударом по совместному мытью стал «Стоглав» — сборник решений церковного собора 1551 года. Согласно одной из версий, поводом стал разгул «банного бесстыдства» в Пскове, который возмутил самого Ивана Грозного во время визита в город. Церковь и государство впервые провели четкую черту, объявив такие практики неприемлемыми.

Впрочем, эти запреты касались в основном общественных заведений. Состоятельные семьи могли позволить себе частные «мыльни», куда посторонним вход был заказан, а что творилось за их дверьми, оставалось личным делом хозяев. Простолюдины же продолжали мыться семьями в собственных избах.

Екатерина Великая и цивилизованный подход

Настоящая «банная реформа» развернулась в XVIII веке. Правительствующий Сенат повелел строить в городах «особые», то есть раздельные, бани «для мужиков и жонок». А к концу столетия императрица Екатерина II подписала Устав благочиния, где вопрос был прописан с истинно немецкой педантичностью. Документ, например, специально оговаривал, что в бане с представителями противоположного пола могут находиться лишь дети до семи лет. Логическим продолжением стал указ о строительстве отдельных торговых(общественных) бань для мужчин и женщин.

Историки полагают, что Екатерина, активно перенимавшая западные обычаи, таким образом наводила «цивилизованные» порядки и демонстрировала Европе, что в Российской империи с моралью все строго.

Перегородки и «русское чудо»

При этом русская баня никогда не была местом разврата. — скорее, пространством для суровой гигиены и оздоровления. Чтобы соблюсти новые правила, но не лишать людей общения, владельцы бань шли на хитрости: устанавливали в общих помещениях деревянные перегородки. Они делили пространство, но не мешали посетителям переговариваться, делиться новостями и вместе, уже обнаженными, бежать окунаться в прорубь или ближайшую речку.

Именно это «панибратское», с точки зрения иностранцев, отсутствие стеснения и приводило в культурный шок заезжих дипломатов и купцов. Для них такое поведение было диким и неприличным. А для русских людей — просто еще одним обычным днем, где чистота тела и духа ценилась выше условных светских приличий.