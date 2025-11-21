Shot: богородский маньяк выбирал жертв по числу 27

Житель Богородского округа Подмосковья Дмитрий А., который подозревается в убийстве двух нянь и покушении на жизнь еще двух девушек, похищал своих жертв 27 июля и 27 октября, потому что считал 27 числом "завершения" и "концом всех начал", выяснил Telegram-канал SHOT. Дмитрий А. родился 27 августа. Он является большим поклонником нумерологии, считает себя эзотериком и "великим". В ближайшее время маньяк будет проходить психиатрическое обследование. Врачи могут диагностировать у него расстройство личности, тогда его отправят на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Если мужчину признают вменяемым, то его ждет тюремное заключение. "Дмитрий — жесточайший фанат хорроров про серийных убийц. Подражая своим кумирам с экрана, по дому он разместил видеокамеры. Начал втираться в доверие, жаловался на "плохую жену", давил психологически. Дима сидел на запрещенке и начал заставлять нянь пробовать наркотики — иногда силой. После обвинял девушек в наркомании, краже и предательстве, из-за чего регулярно насиловал и калечил", — пишет Mash. Подозреваемый уже имеет судимости за угон автомобиля и воровство техники. Мужчина совершал их с использованием клофелина. В новых преступлениях он не признается — утверждает, что одна из жертв в него влюбилась, а затем сбежала. Что известно о жертвах маньяка По информации следствия, в ноябре 2025 года мать 19-летней жительницы Королева обратилась в полицию, поскольку не могла связаться со своей дочерью, которая уехала работать няней. С аналогичным заявлением пришла сестра 25-летней жительницы Москвы. Они обе пропали 27 числа, но одна в июле, а вторая — в октябре. По подозрению в убийстве девушек арестовали 46-летнего жителя Богородского округа. Его также обвинили в склонении к употреблению наркотиков, изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Следователи установили, что подозреваемый искал своих жертв через сайты с объявлениями, якобы подбирая няню для сына. Девушки переезжали к нему в дом, какое-то время там жили, а затем исчезали. По данным Msk1.ru, первой жертвой маньяка стала 19-летняя студентка юридического факультета Алена из подмосковного Королева. Ее описывают как жизнерадостную и трудолюбивую. Она пропала 27 июня в СНТ "Звезда" Богородского городского округа. Заявление о пропаже подала мать девушки. Девушку не нашли. СМИ предполагают, что она может быть мерта. 27 октября в том же месте пропала 25-летняя москвичка Мария. Девушка вела Telegram-канал, а в день исчезновения написала пост о том, как рушатся надежды. До этого она публиковала фотографии с собакой и сыном маньяка. Также есть кадры, где девушка сидит в автомобиле, вероятно, принадлежащем Дмитрию А. Марию также не нашли. Подробности произошедшего смогла сообщить третья девушка, которой удалось выжить и сбежать от маньяка летом. Что рассказала выжившая Выжившая 19-летняя Анна рассказала, что увидела на одном из сайтов вакансию няни. Она откликнулась и связалась с Дмитрием А. Он сразу пригласил ее домой. Мужчина произвел на девушку приятное впечатление, так как показался ей спокойным, добродушным, и у него был диплом психолога. Девушка согласилась на работу. ~Маньяк рассказал няне, что от него сбежала жена и легла в рехаб. Девушка предполагает, что это могло стать причиной того, что он "слетел с катушек".~ - пишет Shot. По словам выжившей девушки, один раз Артамошин избил ее настолько сильно, что она потеряла сознание на восемь часов. РЕН ТВ сообщил, что маньяк удерживал Анну "длительное время". Ей удалось сбежать летом. ~Перед побегом она пыталась задушить мужчину, но в последний момент передумала, потому что пожалела его сына~. Девушка уехала в Волгоградскую область и там легла в больницу. Жертва рассказала, что ей помог некий мужчина, но отказалась назвать его имя. "~Я три раза была на грани жизни и смерти, но я смогла выбраться~", — сказала выжившая. По данным SHOT, выжившая сказала полиции, что обвиняемый склонял к употреблению наркотиков своего девятилетнего сына. Но экспертиза показала, что в крови и мочи мальчика следов запрещенных веществ нет. Дмитрий А. полгода воспитывал сына в одиночку, после того как его супруга пропала. Сейчас следователи выясняют, что происходило в доме маньяка. Shot пишет, что он "постоянно избивал ребенка" и применял к нему психологическое насилие. Несколько месяцев назад школьник сломал руку. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, причастен ли к этому его отец. Как пишет Baza, сам мальчик рассказал психологам, что ~отец заставлял его смотреть на то, что он делал с нянями~. Если он отказывался, то Дмитрий А. применял силу. У ребенка диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, на его теле видны шрамы, у него есть травмы. По словам психологов, мальчик запуган. Сын утверждает, что отец постоянно давал ему "невкусный сок", после этого школьник засыпал на долгое время. У мальчика в крови не обнаружили следов наркотиков. Также Mash опубликовал видео, на котором ребенок управляет автомобилем, а Дмитрий А. говорит, что сын везет его за пивом. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему социальные работники не обратили внимание на ситуацию в семье.