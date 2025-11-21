Жених ростом 190 сантиметров поставил невесту на табуретку

Во Вьетнаме поженились женщина ростом 146 сантиметров и мужчина, который выше нее почти на полметра. Во время свадьбы невесту пришлось поставить на табуретку, пишет издание VietnamNet.

© Lenta.ru

Невесту зовут Ким Сюен, ей 23 года. Ее жених Тхань Зуй на два года младше. Они живут во вьетнамском городе Виньлонг и познакомились, когда работали в одной компании. В июле мужчина уволился и признался ей в своих чувствах.

Поскольку девушка значительно ниже, люди часто принимали мужчину за ее старшего брата или опекуна, хотя в действительности она старше него. Родственники жениха сомневались, что им стоит жениться, но он настоял. В конце концов обе семьи дали согласие на брак.

В день свадьбы девушка надела туфли на каблуках высотой 12 сантиметров, но все равно оставалась почти на две головы ниже жениха. Весь день он повсюду носил для невесты табуретку, чтобы она могла встать на нее, когда зажигала благовония, произносила клятвы или приветствовала гостей.

Ранее австралийская блогерша Сара Баттон раскрыла особенности отношений с большой разницей в возрасте и росте. Ее партнер — Габриэль Пиментель — старше нее на 19 лет и ниже почти на метр.