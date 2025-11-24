Почему «рыба Судного дня» так пугает людей

На побережье австралийского штата Тасмания, в городе Пингвин, местный житель обнаружил огромного, длиной 3 м, сельдяного короля. Их часто называют «рыбами Судного дня» и связывают с ними различные беды и природные катастрофы.

Кто такие сельдяные короли

Сельдяной король, или ремнетел, — крупная рыба длиной до 10 м, серебристого окраса с красными отростками на голове. У таких рыб вместо чешуи гладкие костные бугры.

Для людей они не представляют никакой опасности. Однако многие боятся этих рыб и считают их появление знаком предстоящих глобальных катастроф.

Почему их боятся

Эти рыбы крайне редко всплывают на поверхность к людям и ещё реже подплывают близко к пляжам. Существует легенда, согласно которой появление сельдяного короля на суше может предвещать скорый катаклизм. Именно поэтому их называют «рыбами Судного дня».

Рыба, похожая по описанию на сельдяного короля, встречается в огромном количестве историй, легенд и мифов древних народов, имеющих выходы к морю. Например, в Японии её и вовсе считают посланником «морского бога», а само название «сельдяной король» пошло от народов Норвегии. Часто в легендах этим рыбам придавались чудовищные атрибуты — раздвоенные головы, крылья, огромные зубы.

Какие катастрофы «предсказали» сельдяные короли

Легенда основана в том числе и на том факте, что сельдяных королей часто находили в тех местах, где в скором времени происходили крупные природные катастрофы — наводнения или землетрясения.

Например, в 2011 году в Японии произошло разрушительное землетрясение и цунами, в результате которых погибло и пропало без вести около 20 000 человек. За несколько месяцев до этой катастрофы на берег выбросилось 20 таких рыб.

Правдивость легенд

Мифы вокруг сельдяных королей настолько распространены, что однажды японские учёные всерьёз занялись изучением феномена. Естественно, никакой логичной привязки к катастрофам не нашлось, а все предыдущие случаи были обычными совпадениями.

Сельдяных королей редко видят, потому что они предпочитают обитать ближе к морскому дну, питаясь планктоном и не показываясь людям. Но редкость их появления и таинственность, созданная за счёт древних мифов и легенд, привела к такой печальной и жуткой славе этих существ.

