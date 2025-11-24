Почему чемпиона-наркомана не смог поймать за руку ни один допинг-контроль

Спортивная гимнастика присутствует в олимпийской программе с первых Игр современности, которые прошли в Афинах в 1896 году. Советские гимнасты подключились к соревнованиям только спустя полвека и сразу же стали доминировать. Шутка ли, Союза нет уже больше 30 лет, а сборная СССР до сих пор сохраняет первое место в медальном зачете Олимпиад с фантастическими 72 победами! Одним из ярких представителей советской школы гимнастики был Алексей Воропаев, который побеждал на Олимпийских играх сначала в составе Объединенной команды, а затем будучи членом сборной России. Карьера талантливого спортсмена могла сложиться гораздо успешнее, но его зависимость оказалась сильнее. «Лента.ру» — подробнее о непростой судьбе чемпиона.

«Мамочка, я не брошу гимнастику!»

Воропаев родился в Москве, в секцию гимнастики спортшколы «Динамо» его в дошкольном возрасте привела мать. Алексею повезло — он попал в руки к заслуженному тренеру СССР по спортивной гимнастике Виталию Ломтеву, который привил мальчику любовь к этому виду спорта. У атлета было все, чтобы добиться больших высот: и сумасшедшая мотивация, и работоспособность, и врожденный талант.

В 12 лет в жизни Алексея произошло первое большое потрясение. Не стало его матери. Соседка Воропаевых вспоминала, что до трагедии мальчик был веселым и жизнерадостным, но после случившегося замкнулся в себе.

На похоронах он несколько раз повторял: «Мамочка, я не брошу гимнастику!»

Воропаев сдержал обещание и еще больше сосредоточился на спорте. Вскоре это дало плоды.

В 1991 году юному гимнасту удалось почти невозможное — попасть в основной состав сборной СССР. Ни в одной сборной мира и близко не было такой конкуренции, но Воропаев с ней справился. В том же году он единственный раз стал чемпионом страны, победив в опорном прыжке.

В сентябре 1991-го за несколько месяцев до развала СССР 18-летний спортсмен отправился в американский Индианаполис на чемпионат мира, где помог своей команде выиграть золото в командном зачете.

«Не было времени делать снимки»

Летом 1992-го на Игры в Барселоне вместо сборной СССР поехала Объединенная команда, представлявшая страны бывшего Союза, а у гимнастов состав был тем же, что и годом ранее на ЧМ в США. Воропаев к Олимпиаде подошел в статусе уже двукратного чемпиона мира — в 1992-м он взял второе золото на турнире в Париже в упражнении на брусьях.

В Барселоне Объединенная команда была предсказуемо недосягаемой для соперников, а самый юный ее участник Воропаев выступал первым и сделал это достойно, внеся существенный вклад в итоговую победу сборной. На Играх Алексей также соревновался и на отдельных снарядах, но в призы не попал.

Тогда все были уверены, что олимпийские медали Воропаева на отдельных снарядах и в многоборье — дело времени, ведь парню было всего 19. Однако осенью 1993-го спортсмен был вынужден обратиться к врачам из-за серьезных болей в руке и блокады плечевого сустава. Те провели углубленное обследование и пришли к удивительным выводам.

Наверное, только у нас в стране человек может стать олимпийским чемпионом, три года выступая со сломанным плечом врач московского ЦИТО

Спортсмену, который получил серьезную бытовую травму и несколько лет ее скрывал, была показана немедленная операция.

«Как все время бывает: травмировался — врач укол обезболивающий сделает, и снова идешь на снаряды. Мне, честно говоря, даже в голову не приходило, что у меня может быть перелом, — просто так ведь упал, на улице. Да и времени не было снимки сделать. А сейчас совсем плохо стало: боль могу терпеть, а рука не поднимается», — вспоминал Воропаев.

«Это было дикостью»

После операции Воропаев восстанавливался около года, но к осени 1994-го вернулся в сборную, на этот раз России. Состав у нее был уже совсем другим. Звездные партнеры Алексея по советской и объединенной сборным Игорь Коробчинский и Григорий Мисютин начали выступать за Украину, а Виталий Щербо — за Белоруссию. В России же появилась новая звезда — Алексей Немов, который на ЧМ-1994 помог России взять серебряные медали. В составе российской сборной был и Воропаев, а золото завоевал Китай.

На следующих крупных турнирах в составе сборной России солировал именно Немов. Воропаев же смог зацепить лишь два серебра мировых первенств в многоборье и вольных упражнениях. Перед Олимпиадой-1996 в Атланте было ясно, что Немов может претендовать на несколько медалей в упражнениях на отдельных снарядах, а Воропаев должен передать победный опыт и помочь сборной России выиграть командные соревнования.

Все получилось. В упорной борьбе сборная России обошла Китай и Украину, выиграв первое командное олимпийское первенство в своей истории. И Воропаев, и Немов стали двукратными олимпийскими чемпионами. Последний в Атланте взял еще одно золото в опорном прыжке.

При этом взаимоотношения двух выдающихся гимнастов не всегда были гладкими. Немов вспоминал один достаточно странный эпизод, произошедший на подмосковной базе сборной «Озеро Круглое». Воропаев пришел на завтрак раньше и съел порцию товарища.

«Когда увидел, что у меня на столе вкусного-то и нет, начал в недоумении оборачиваться: а где? А Леша Воропаев стоит рядом и говорит: "Леха, а я съел твою порцию! Гы-гы…" И какой-то смех у него при этом еще истерический был. Я глаза вытаращил, понять не могу: как это? А он смотрит на реакцию и еще больше начинает смеяться. У меня аж ком к горлу подкатил. Для меня это было дикостью», — вспоминал Немов.

На игле

Вполне возможно, что в описанном Немовым случае Воропаев находился в состоянии измененного сознания. Во время восстановления после травмы в 1993-м спортсмен сидел на сильных обезболивающих, после чего, судя по всему, перешел на наркотики. При этом поймать его за руку не получалось даже у допинг-контроля, спортсмен умудрялся завязывать и перед соревнованиями неизменно был чист.

Тренеры и партнеры по сборной замечали странное поведение Воропаева, который был то перевозбужденным, то депрессивным, но ничего с этим не делали. Все-таки гимнаст давал результат и помогал национальной команде побеждать, поэтому на его причуды до определенного момента закрывали глаза. Все изменилось в 1997-м, когда Воропаев откровенно перестал тянуть и потерял место в сборной. После этого он резко завершил карьеру и исчез.

Пропаже Воропаева предшествовала трагедия, произошедшая с его другом и партнером по сборной Евгением Шабаевым. Гимнаст скоропостижно скончался от остановки сердца на автобусной остановке, а родственники спортсмена назначили виновником произошедшего Воропаева. По их мнению, Алексей оказывал на друга дурное влияние и подсадил его на наркотики. Якобы нашлись свидетели того, что в день смерти Шабаев виделся с Воропаевым, и они вместе употребляли.

После ухода из спорта Воропаев пытался бороться с зависимостью. Он дважды лежал в реабилитационных центрах, но после неизменно возвращался к употреблению

В какой-то момент чемпионом заинтересовались правоохранительные органы, и он чудом избежал уголовного наказания за распространение наркотиков.

Итог жизни Воропаева оказался трагическим, но предсказуемым: в 2006-м он попал в больницу с сильно запущенным гепатитом и двусторонним воспалением легких. Убитый наркотиками организм спортсмена не справился, спустя четыре месяца после госпитализации его не стало в возрасте 33 лет.

Смерть олимпийского чемпиона прошла незамеченной, о ней не упомянули ни в СМИ, ни на телевидении. Воропаева похоронили на Долгопрудненском кладбище, на небольшом памятнике гимнаст изображен выполняющим упражнение на кольцах.