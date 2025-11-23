«Больше интересно, чем страшно». Опер рассказал о лихих 90-х и борьбе с ОПГ

«Люди были просто раскайфованные, не видели ни берегов, ничего»: так описывает криминальный беспредел 90-х на Дальнем Востоке полковник РУБОП на пенсии Вадим Курасов. В выпуске YouTube-канала «Спектр» бывший опер рассказал, как могущественная ОПГ «Общак» делила сферы влияния в Хабаровске, почему киллер взял на первое убийство собственного сына и зачем криминальный авторитет Джем приказывал ставить во дворах столы для домино.

Вадим Курасов – полковник милиции в отставке, бывший оперативный сотрудник. Он родился и вырос в Хабаровске в обычной семье: его отец работал водителем автобуса, а мама была воспитателем в детском саду. Однако судьбу будущего офицера предопределил его дед по материнской линии, который сам был полковником милиции.

Он часто приходил к нему на работу, где тот поручал своему подчиненному: «Так, Семенов, возьми-ка пистолетик. Иди-ка с моим внуком, разбери его». Мальчишке лет восьми такое доверие казалось величайшей честью. Вскоре к разборке оружия добавились и поездки на стрельбища, где он впервые по-настоящему стрелял. Эти впечатления с детства определили его жизненный путь.

«Уже в 7–8 лет понимал, кем я буду. Я не знал, что я буду опером, но что я буду работать в милиции, как дедушка – на это я был настроен с первого класса», – рассказывает Курасов.

Начало службы

«Работать в милицию я пришел сразу после военного училища в 90-е годы. Это было самое пекло, самая жара. Группировок было море. В 90-е остаться самому, без какого-то прикрытия и поддержки было очень опасно. Надо было идти либо в милицию, либо в группировку. И люди сбивались в стаи», – вспоминает он.

Свою службу Вадим Курасов начал в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями Хабаровского УВД. Однако его карьера там была недолгой. После конфликта со старшим товарищем, позволившим себе неуместное внимание к его жене, руководство намекнуло, что его бойцовский характер больше пригодится в СОБРе. К осени 1993 года он уже провел немало задержаний – по несколько операций в день.

Мужчина вспоминает, что одной из главных криминальных точек Хабаровска в 90-е была гостиница «Людмила» в самом центре города. Ее превратил в свою базу авторитет по кличке Урод. Это прозвище ему дал в тюрьме вор в законе, и оно настолько пришлось ему по душе, что он стал его использовать.

Массовые скопления его людей в черных рубашках привлекали внимание даже высокого начальства. Однажды генерал, увидев такую группу, лично отдал приказ СОБРу немедленно «разогнать банду». Операция была проведена быстро: всех задержали и доставили в управление для профилактической беседы.

«Люди были просто раскайфованные. Они не видели ни берегов, ничего. То есть простая милиция, простые разделы не могли сдержать этот натиск», – делится Вадим Курасов.

Но эта работа казалась ему слишком механической – он стремился сам раскрывать преступления. Вскоре Курасов добился перевода в оперативный отдел. Ему приходилось учиться на ходу, и работа была невероятно интенсивной.

РУБОП

В РУБОПе его группа специализировалась на борьбе с «Общаком», заказными убийствами, а затем и на «цыганском» направлении. Ежедневные перестрелки, убийства и задержания с вывозом задержанных в багажниках стали рутиной. К концу того же лета колоссальное напряжение привело к срыву – он просто слег, пролежав несколько дней, полностью выбитый из сил.

«Лично мне в 90-х было больше интересно, чем страшно. Да, временами там есть нечего было, детей нечем было кормить. Но было интересно – и этим все перекрывалось. Я каждый день шел на работу – как в художественный фильм», – отмечает бывший опер.

«Общак» и Джем

В конце 80-х на Дальнем Востоке появляется могущественная преступная группировка, которую в документах называли ОПС «Общак». Сами бандиты поначалу себя так не называли. Для них «общак» был просто общей кассой, куда свозили дань. Но оперативники дали группировке это имя – и оно прижилось. Через прессу его подхватили, и вскоре сами преступники стали звать себя «общаковцами».

«Отличие организованной преступности Приморского края и Хабаровского: положение регулируют воры, потому что фраера действуют всегда по максимуму. Что это значит? У вора основное оружие – это слово. Прежде чем принять какое-то жесткое решение, они все-таки попытаются провести переговоры. А во Владивостоке, если по понятиям, там как раз такие были фраера, которые не признавали воровскую власть. И которые между собой редко искали компромиссы. В основном все заканчивалось стрельбой, взрывами. Поэтому и в плане беспредела, в плане количества взрывов, заказных убийств Владивосток и Приморский край он опережал в этом криминальном соревновании Хабаровск», – рассказывает Курасов.

«Общак» контролировал весь Дальний Восток. Только в Хабаровске и Комсомольске было человек пятьсот, а по всему региону – пара тысяч. Лидером был Джем, или Васин Евгений Петрович. ПО словам Курасова, это был крупный мужик, похожий на председателя колхоза. По сути, он не был вором в законе – просто уличный хулиган, местечковый авторитет. Но таким ворам, как Дато Ташкентский или Дедушка Хасан, было выгодно иметь на Дальнем Востоке одного человека, который за все отвечает и привозит им дань.

Джем пытался завоевать расположение простых людей. По его приказу в каждом дворе в Комсомольске и Хабаровске ставили столы и лавочки специально для игры в домино. Он считал это настоящей мужской игрой. Полгорода видело в нем бандита, а другие – благодетеля, который подарил им место, где можно собраться и поиграть.

«В регионе, в частности, на Дальнем Востоке, Джема боялись и уважали. И сам он в конце концов так раздулся от собственной значимости, что заезжал в Хабаровск с кортежем не менее 30-и машин», – рассказывает бывший опер.

«База» и группировки

ОПС «Общак» было структурой, объединявшей множество организованных преступных групп. Все основные ОПГ – Краба, Соседа, Анчика и другие – входили в него на правах структурных подразделений.

Одним из ключевых мест сбора преступных группировок в Хабаровске была так называемая «База» возле железнодорожной станции. Место было выбрано не случайно – при всей своей доступности (в центре города) оно оставалось достаточно уединенным благодаря окружавшему его парку. На этом участке располагались три точки, где базировались основные ОПГ, постоянно конфликтовавшие между собой – от драк до перестрелок и заказных убийств. Там ежедневно проходили «стрелки» с участием до 300 человек.

«Мы проявили креативное мышление, захватили на блат-хате одного из бойцов и говорим: «Мы с Приморья. С Приморского криминала. Приехали от людей. Раньше знали, где городская стрелка, сейчас не знаем». Ну, соответственно, мы были в антураже – цепи золотые, одеты соответственно, по-модному. И вот этот человек, ничего не подозревая, привозит прям на это место, показывает, говорит: «Вот, ребята, вот здесь Старший, Сосед – все здесь». Через некоторое время приходим сюда с СОБРом», – смеется Вадим Курасов.

На задержание в это место выезжали около 50 оперативников и 70 бойцов СОБРа. Разумеется, задержать всех было невозможно, но регулярно удавалось взять под стражу от 100 до 150 человек за один рейд.

Краб

Краб входил в число лидеров ОПС «Общак» и руководил собственной организованной преступной группировкой численностью около 200 человек. Уроженец деревни Литовка Хабаровского края, он с молодости выделялся физической силой и имел опыт занятий боксом. До прихода в криминальные структуры работал учителем физкультуры, а затем вышибалой в ресторанах Хабаровска. Его криминальная карьера началась после того, как его заметил и взял под своё покровительство авторитет Кисель.

«Кисель уже вылепил того Краба, которым он стал уже впоследствии. Дерзким, харизматичным, наглым, беспринципным, но любившим поплакать, хочу заметить. То есть в какой-то ситуации или фильме, где дело касается семьи, он мог всплакнуть», – вспоминает бывший милиционер.

В группировке Краба работали три киллера. Главным был Павел Демин-Тихомиров, известный как Егерь. Опытный охотник, выросший в тайге, он мастерски стрелял и выполнял самые сложные заказы. Именно он прославился тем, что взял на первое убийство собственного 13-летнего сына. Этот случай поразил даже бывалых оперативников. Видимо, Егерь целенаправленно готовил сына к преступной карьере.

Убийство Киселя

8 августа 1996 года криминального авторитета Киселя расстреляли из автомата Калашникова. Возле его дома несколько дней стоял небольшой фургон, в стенках которого были просверлены отверстия для наблюдения. Киллеры, находившиеся внутри, следили за распорядком дня Киселя, фиксируя время его уходов и возвращений. Однажды, когда Кисель остался вместе с водителем-телохранителем, киллеры выскочили из машины и расстреляли обоих.

Могила Киселя стала местом паломничества. На нее приезжали смотреть не только местные, но даже криминальные авторитеты с запада – посещение последнего приюта Киселя считалось обязательным в определенных кругах.

Анчик

Анчик был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов Хабаровска и всего региона. Он руководил многочисленной ОПГ, они занимались всем спектром преступлений – от угона автомобилей и разбойных нападений до мошенничества. При этом сам Анчик активно развивал и легальный бизнес.

В 2000-е годы в оперативную практику Вадима Курасова попал случай, когда к нему обратился предприниматель, пытавшийся выйти из-под контроля Анчика. Криминальный авторитет требовал с бизнесмена миллион долларов. Работать с фигурой такого уровня приходилось с особой осторожностью – Анчик имел многолетний опыт противодействия правоохранительным органам и тщательно избегал прямых угроз.

Оперативникам удалось организовать скрытую съемку встречи, где авторитет обсуждал условия вымогательства. Эти материалы стали основой для возбуждения уголовного дела.

«Дело мы реализовали оперативное, и человек получил заслуженное наказание. Пускай легкое, но тем не менее это был для него урок, что так делать не надо. Потому что сейчас не 90-е», – отмечает Курасов.

Агентура

Курасов отмечает, что работа опера невозможна без агентурной сети: «Ты находишь себе человека, который тебя понимает психологически и которого ты понимаешь. И с этим человеком выстраиваешь контакт. Я по полгода мог налаживать общение, чтоб человек ко мне привык. Найти общие темы для разговоров, помочь ему где-то, вплоть до того, чтобы ребенка в детский сад устроить. То есть любые человеческие бытовые проблемы решить. И он тоже чувствует, что тебе обязан. И рано или поздно он тебя отблагодарит какой-то информацией».

По его словам, когда-то будучи еще лейтенантом, он ехал в автобусе с зарплатой в кармане. И тут какой-то пожилой мужчина попытался вытащить его деньги. На следующей остановке оперативник вывел его из автобуса и поговорил. Впоследствии этот случайный карманник стал одним из самых ценных источников оперативной информации.

А однажды после задержания со «стрелки» у одного из бандитов нашли записную книжку с полной структурой ОПГ, подчинявшейся Крабу. Обладатель блокнота сразу понял, что ему грозит смерть, если об этом узнают свои же. На предложение о сотрудничестве он спросил: «Гарантируете, что меня не убьют и не подставят?». Оперативник в ответ дал гарантии безопасности, пообещав поддержку даже в случае ошибок. Это стало началом длительного и продуктивного сотрудничества.

Идеология опера

По мнению Курасова, работа оперативного сотрудника требует особого склада характера. В отличие от следователя, для которого важна безупречная процессуальная чистота, оперу необходима доля авантюризма. Это должен быть креативный и смелый человек, способный самостоятельно принимать решения в критических ситуациях. Опер находится на передовой, на той границе, где сталкиваются интересы закона, преступного мира и граждан.

«Опер – это не всегда про добрые дела. Это самостоятельная боевая единица, и он сам выбирает грань между добром и злом. Допустим, убили у человека, не дай Бог, близкого или ребенка. Этому человеку есть разница – какими методами будет раскрыто это преступление? Какими методами будет найден преступник? Как будет отомщен убитый? Ему это неважно. Ему важно, чтобы преступник понес наказание. А как ловить этого преступника – это я сам выбираю. И я сам определяю грань – где хорошо, где плохо. Вот эта грань очень тонкая», – поделился Курасов.

Победа над ОПГ и новое предупреждение

Курасов дослужился до звания полковника и занимал должность начальника отдела по борьбе с лидерами преступной среды, незаконным оборотом наркотиков и экономическими преступлениями организованных группировок. С этой должности он ушел на пенсию в 40 лет – после смены руководства и прихода новых сотрудников из Москвы, с которыми не сложилось профессиональное взаимодействие.

«Когда я уходил в 2012 году на пенсию, по большому счету мы победили уже организованную преступность. Вот эти группировки, стрелки многосотенные, этот беспредел… Когда я уходил, оставались лишь отголоски, слабая тень того, что было в 90-х», – отмечает Курасов.

С его слов, на Дальнем Востоке сейчас действуют трое воров в законе: Сахно в Приморье, Маленький в Хабаровске и Ева на Сахалине. Его удивляет, как много людей с криминальными наклонностями снова тянутся к ним, ища «папу» – для них общение с вором в законе остается престижным. Так, однажды в одном из местных ресторанов он стал свидетелем появления Маленького с его свитой. Бар буквально всполошился – за возможность сделать селфи с вором люди готовы были выстраиваться в очередь.

По мнению Курасова, этот тревожный тренд требует внимания: несмотря на уменьшение масштабов группировок, вокруг харизматичных воров в законе вновь формируются криминальные сообщества. Блатная романтика продолжает привлекать молодежь, хотя этот путь неизбежно ведет к трагическому финалу. Если упустить этот опасный момент, организованная преступность может вернуть утраченные позиции.