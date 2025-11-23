Редкого японского кита вынесло на берег российского региона

На побережье Камчатки обнаружено тело редкого японского кита, погибшего при трагических обстоятельствах, сообщает РЕН ТВ.

Как установили специалисты, передняя часть головы млекопитающего была плотно опутана веревками, которые охватывали верхнюю челюсть, цеплялись за китовый ус и, вероятно, проникали в ротовую полость, что могло стать причиной гибели животного.

По словам эксперта по морским млекопитающим Анастасии Куницы, запутывание в рыболовных снастях остается одной из наиболее распространенных причин смерти китов из семейства гладких китов. Эта проблема приобретает особую актуальность в свете катастрофического состояния популяции японских китов, которая до сих пор не смогла восстановиться после эпохи интенсивного китобойного промысла.

© Московский Комсомолец

Обнаружение погибшего кита на камчатском побережье подчеркивает серьезность антропогенного воздействия на морских обитателей. Рыболовные снасти, оставленные в море, представляют смертельную опасность для китообразных, которые не могут освободиться от сковывающих их пут. Ученые отмечают, что каждая потерянная особь наносит невосполнимый ущерб и без того крайне малочисленной популяции японских китов, что требует усиления мер по защите этих уникальных морских гигантов и пересмотра подходов к промышленному рыболовству в местах их обитания.