Сладкоежка проник в чужой дом и украл кусок праздничного торта

В городе Питерборо, Великобритания, мужчину по имени Абиб Хуссейн приговорили к тюремному сроку за три кражи со взломом. Как пишет Peterborough Telegraph, в числе похищенного был праздничный торт.

26 июля Хуссейн разбил камнем стекло двери, выходящей на задний двор, и проник в чужой дом. Изначально вор планировал украсть только телефон Samsung, но не удержался и вынес из дома кусок торта. С ним в руках сладкоежка и попал на камеры видеонаблюдения.

Как стало известно полиции, через 30 минут после этой кражи Хуссейн забрался в другой дом. Для этого он разбил заднюю дверь, после чего украл из холодильника стейки и другие продукты. На следующий день мужчина совершил еще одну кражу. В третий раз его улов оказался богаче: телевизор, набор кухонных ножей и позолоченное издание Корана.

Хуссейна смогли опознать по записям камер видеонаблюдения. Кроме того, рядом с одним из домов вор бросил окурок. Образцы ДНК на нем также указали полиции на Хуссейна.

Мужчину арестовали 1 августа. В ноябре суд приговорил вора к двум годам и двум месяцам за решеткой.

