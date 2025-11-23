Самое секретное место в СССР: чем занимались на острове посреди Селигера

Небольшой остров на озере Селигер, чья площадь не превышает 3 кв. км, в XX веке стал одним из самых загадочных и тщательно охраняемых объектов Советского Союза. Огороженный колючей проволокой и патрулируемый чекистами, он сменил несколько «специализаций» — от борьбы с ящуром до разработки ракетных технологий.

Наследие Нило-Столобенской пустыни

Свою известность Городомля (изначально — Городовня) приобрела в XVII веке, когда боярин Борис Лыков подарил его Нило-Столобенскому монастырю. На острове был основан Гефсиманский скит, где долгие годы жили монахи-отшельники.

После революции 1917 года уединенная жизнь на острове закончилась. Большевики, оценив его изоляцию, конфисковали земли и разместили здесь Ящурный институт, открытый в 1932 году. Уже тогда Городомля стала объектом с особым статусом.

Секретный институт

В конце 1930-х годов на остров переехал Биотехнический институт РККА. Формально он занимался разработкой вакцин для армии, но режим строжайшей секретности, охрана силами НКВД и закрытый доступ заставляют предположить, что спектр исследований был гораздо шире, и что новые «хозяева» могли заниматься разработкой биологического оружия.

Как отмечает Лев Фёдоров в книге «Микроубийцы из пробирок», сотрудники зачастую не понимали, на каком объекте работают.

Так, в 1936 году врачу И.М. Великанову объявили выговор «за недозволенный допуск постороннего лица на территорию острова Городомля». Приказ о дисциплинарном взыскании подписал лично Климент Ворошилов.

Немецкая вотчина

Позже институт решили перенести в более отдалённое место. После Великой Отечественной войны сохранившиеся постройки начали обживать специалисты по ракетной технике из Германии. Но сначала их вместе с семьями разместили в санаториях Подмосковья, а на работу ежедневно возили в ракетные институты. Заместитель наркома внутренних дел СССР Иван Серов первым обратил внимание на то, что это не продуктивно, и немцев переселили на остров Городомля.

Организация немецких специалистов на Селигере получила статус филиала No 1 НИИ-88, занимавшегося исследованиями ракет и космических аппаратов. Но долго она не просуществовала. В 50-х годах филиал закрыли, а иностранных специалистов отправили на родину. В настоящее время на острове функционирует предприятие, подведомственное ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина».