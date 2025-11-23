Командир "Черной мамбы" рассказал об участии в СВО и работе в Минпросвещения

В кабинет директора департамента федерального министерства входит спортивный молодой человек. Снимает куртку - на груди "Золотая Звезда" Героя России. Еще недавно его знали только по позывному Рубеж. О нем и его подвигах писали, но всегда без указания фамилии. В медиа Минобороны скупо сообщали, что Рубеж из Якутии и что он один из создателей и первый командир штурмового отряда "Черная мамба", который в ходе спецоперации задействовали на самых опасных участках фронта.

"В ходе ожесточенного боя с превосходящими силами противника офицер попал в окружение. Закрепившись, сумел отвлечь их на себя, что дало возможность основным силам освободить поселок. В ходе боя уничтожены до 12 боевиков и взяты в плен трое" - строки из представления Рубежа к званию Героя России.

Секретность позади: Рубеж - Герой России майор Игорь Юргин, участник президентского кадрового проекта "Время героев". Прошлой осенью его опять бросили на участок, где был нужен: назначен исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. В мае этого года офицера перебросили на новый участок: возглавил департамент Минпросвещения с длинным названием - государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха.

После армии трудно на гражданке?

Игорь Юргин: Очень трудно, ведь гражданские приходят не служить, а работать, а это совсем другая мотивация. К тому же система во многом бюрократическая, неповоротливая. Это, конечно, и в армии есть, но специфика несколько иная.

"Время героев" для того и создано, чтобы изменить лицо госслужбы, убрать бюрократию, сделать министерства поворотливее, влить свежую кровь в кадры управленцев высшего звена.

Игорь Юргин: Свежую кровь мы еще как вливаем. И ой как это многим не нравится! Но самая большая трудность - это не бюрократия, а женщины. В армии как? Собрал мужиков, построил, поставил задачу. Можно и кулаком по столу: раз - и все всё понимают. Я, когда стал министром, собрал первое совещание. Вроде все нормально, просто и понятно поставил задачи… А две женщины заплакали. Непривычно. Начал с ними работать, искать подходы, налаживать коммуникации. Нашел правильные пути, наладил. Ведь лицо госслужбы - это в большей степени женщины.

Та-ак… А в департаменте Минпросвещения девушек до слез доводите?

Игорь Юргин: Давайте у них спросим. Видите, отвечают: нормально. Не плачут, улыбаются, значит, все хорошо.

В 26 лет вы в бою командовали солдатами, некоторым из которых было за 40, это взрослые, состоявшиеся люди. Управлять такими даже в мирной жизни непросто.

Игорь Юргин: После выпуска из высшего военного училища в Благовещенске я получил назначение в Богучар, это город на юге Воронежской области. Командиром разведывательного взвода назначили. Посмотрел на личный состав, а там такие ребята… В общем, здоровые, загорелые, только что из Сирии. Приказываю: построение в 14:00. Прихожу: никого нет. Жду 10 минут, 15… Никого. Понимаю: мне показывают зубы, проверяют. Все-таки нашел всех, построил, все объяснил. И со следующего дня у разведчиков началась настоящая военная служба: утренние марш-броски до 10 км, спарринги.

Случаи прямого неподчинения были?

Игорь Юргин: Самых смелых отвел в спортзал, проверил их через личные навыки физподготовки. И чем больше их гонял, тем всем было лучше, прибегали с марш-бросков с горящими глазами.

Насколько я знаю, вы кандидат в мастера спорта по самбо, боксер.

Игорь Юргин: Да. А вообще в мужском коллективе всякие люди попадаются. За кого-то надо заступиться перед командованием, а кому-то показать свой авторитет, который сам по себе не приходит, его еще заработать надо. Со своими бойцами я входил в зону СВО будучи уже командиром роты. Эта рота была в полку самым боевым подразделением, постоянно в командировках: Сирия, Северный Кавказ. Правда, из-за личности предыдущего командира рота несколько деградировала. Это удалось исправить, полгода ездил по военкоматам, искал стрелков. И занятия - стрельбы по два раза в неделю, никого в полку так не готовили. Плюс постоянная физподготовка, с понедельника по пятницу…

Специальная военная операция: не все же думали, что мы войдем. Многие считали, что просто постоим у границы. Я знал, что операция начнется, меня командир полка настраивал: "Игорь, у меня на тебя особые надежды, ты пойдешь в головном дозоре". Я и готовил ребят соответственно. Людьми управлять у меня с детства получалось. Если кто-то не тянул, переводил его в другое подразделение, всегда подбирал тех, кто справлялся. С первых дней СВО я постоянно с бойцами. Все было - и успешное наступление, и тяжелые времена, когда, например, на направлении Сватово - Кременная нам ставят задачу удерживать позиции на участке фронта в десятки километров. А у меня всего 80 человек. Но был уже боевой опыт, задачу выполнили.

Привезли первых мобилизованных. Мы понимаем, что те вообще ничего не понимают, начинаем их распределять по укрытиям. Они: "Да мы воевать приехали, а вы нас по подвалам прячете!" Нетрезвая храбрость. Первый прилет - кровь, истерика, и сразу все поняли, куда попали. Я им прямо говорил: делай только то, что говорю, иначе погибнешь. Обучали прямо в ходе боев: вот, смотри, лесополоса, за ней - поле, в следующей лесополосе - противник. Между нами всего метров 150. Цель наблюдаем с беспилотника. Учу: вставляешь ракету, закручиваешь по часовой, вот прицел, ставь его на "2" - выстрел! Попадание! Оттуда - ответная стрекотня. Так и научились воевать.

Потом пришел спецконтингент, первые заключенные - их апробация была на базе всего трех полков, включая мой.

Неуправляемые?

Игорь Юргин: Напротив, у первых - дисциплина и порядок. С ними был их авторитет по кличке Альбатрос, его все слушали и подчинялись беспрекословно. Это уже был этап т.н. "блиндажных войн". Через месяц у меня их забрали. Опять привезли мобилизованных. Два месяца мы были в обороне, каждый день - бой, отражали атаки танков и пехоты. Выдержали. Когда взяли Соледар и начался штурм Бахмута - стало легче, противник истощился. Я к тому времени уже исполнял обязанности комбата, а потом возглавил штурмовой отряд "Черная мамба". Впрочем, я выполнял задачи штурмовика и до этого: и когда командовал снайперами, и когда мотострелковым батальоном.

А кто придумал такое странное название - "Черная мамба"? Мамба - это ведь африканская змея.

Игорь Юргин: Мамба - позывной моего друга, Рената, он умер у меня на руках. Ну а "черная" - так, для колорита.

Фронт устоялся, наступление противника остановлено, впервые за два года меня отпускают в отпуск. На девятый день звонит командир: "Возвращайся!" - "Что, почему?!" - "Пойдешь командиром штурмового отряда. Давай, больше некому!"

Вернулся, на следующий день надо людей вести на штурм. Познакомился с личным составом и аж перекрестился: февраль, бойцы спят на ледяной земле, прикрывшись спальниками. Кто-то трясется от холода, пытается разжечь костер. Поднял, заставил окопаться. Через двое суток все спали уже в блиндажах. И ребят надо было как-то воодушевить. Тогда-то и родилась идея с мамбой. Сделали трафарет, нанесли на машины. А после первого боя семерым отличившимся мы нарисовали черных мамб на спины, прямо на бронежилеты. Тогда еще наград не давали. И это сработало. Все в полку стали приглядываться: что за змеи? Зачем, почему, за что? А у тех семерых осанка улучшилась, грудь колесом, в себя поверили. Позже мы попросили гуманитарщиков сделать шевроны и футболки с черной мамбой. Давали их только самым отличившимся, тем, кто сходил в бой и проявил себя как мужик. Молва быстро все разнесла, ведь у нас и реальный результат, и пленные. Были задачи, которые не мог выполнить никто, только мы. Потом эту тему СМИ подхватили: наша эмблема попадала в кадр. То я, командир "Черной мамбы", пью чай с пленными, то мои ребята уничтожают ракетой "Брэдли". Стало престижно служить в "Черной мамбе". ВСУ специальную методичку выпустили, как с нами бороться. Слава все гремела, например, когда наши семь человек выбили из посадки 40 вэсэушников. Причем с нашей стороны - без потерь.

Я учился в военном училище в старые времена, когда взвод полагалось атаковать ротой. В некоторых случаях - батальоном. Как семь бойцов могут победить 40?!

Игорь Юргин: Специальная тактика, грамотное применение малых мобильных групп. Часто действовали ночью. Два танка менялись конвейером, стрельба без остановки, мы прем-прем-прем, и им кажется, что нас очень-очень много.

Интересно, а что ВСУ в своей методичке написали, как от "Черной мамбы" отбиваться?

Игорь Юргин: Что-то новое или оригинальное придумать не смогли. Минирование, усиленное наблюдение, засады, более частая ротация личного состава - чтобы всегда были свежие силы.

А правда, что в "мамбе" служил ваш родной брат?

Игорь Юргин: Мой старший брат Алексей работал ремонтником на золотоперерабатывающем предприятии, у него была бронь от мобилизации. Он сам пришел в военкомат: "У меня брат воюет, и я пойду". Сначала попал в бригаду ВДВ под Запорожьем. Потом я обратился к командующему армией, он помог перевести его к нам. Брат дважды ранен, две медали "За отвагу".

С противником по радиосвязи не переговариваетесь?

Игорь Юргин: Да, вот забираешь у "двухсотого" вэсэушника (убитого - ред.) радиостанцию - можно говорить. Но с ними нормально разговаривать невозможно. Хотя иногда нужно, например, попытаться договориться об обмене "двухсотых" и "трехсотых". Не получается, от них только угрозы: мы придем вас резать! С ними можно говорить, только когда в плен попадают - сразу как шелковые.

Давайте перенесемся в ваше детство. Вы из Якутии, Нижний Куранах - где-то в тайге между Якутском и Тындой. Все работают на золотодобыче и его переработке. Воображение рисует: суровые люди, все охотники, таежники, в каждой семье оружие. Поселок разбит на районы, нравы, как в "Слове пацана"?

Игорь Юргин: Я середину 90-х не застал, мне тогда слишком мало было лет. Мое детство в нулевых - да, жили по пацанским понятиям, но они были правильные, без жестокости. Были и районы, и касты: "спортсмены", "десантники" (те, кто отслужил в ВДВ) и те, кто отсидел. Те, кто помоложе, собирались в банды: "Дракон", "Череп", "Пираты". Сражались за территорию. Но банда - это условно. Если дрались, то только до первой крови. Если парень идет с девушкой - его нельзя тронуть.

Я смотрел видео, где ваш отец, Василий Алексеевич Юргин, рассказывает: в 10 лет у Игоря проявились лидерские качества, сколотил банду паркурщиков, прыгали по стенам. Родители переживали, но не запрещали. В 14 лет новое увлечение - рэп, опять сколотил группу, выступали в поселках. Все так и было? И всегда - лидер?

Игорь Юргин: Старался им быть. Главным организатором - точно. У меня получалось собирать людей, организовывать, управлять. Родители ничего не запрещали, кроме, конечно, деструктивного. Всегда делали акцент: это твоя жизнь, и ты должен нести ответственность за свои поступки. Вот записался в секцию бокса, получил в нос, пришел с опухшим лицом - не жалуйся, ты мужчина, и это твой выбор.

А кроме бокса?

Игорь Юргин: Я много чего пробовал, но остановился на самбо. Понравились коллектив, тренер. Влюбился в самбо, стараюсь и сейчас поддерживать навыки. Но на мой взгляд, бокс и единоборства лучше совмещать. Если ты умеешь только бороться, но не бить - это плохо. Как и наоборот. Надо гармонично развиваться.

Но при этом пошли на юридический. И, по словам вашего отца, "через год сын бросил юрфак со словами "да здесь одни ботаники!".

Игорь Юргин: Я окончил школу в 2012 году и решил поступать в военное училище. Не поступил, потому что мне сломали нос. По официальной версии - на соревнованиях. Но это неправда. Сломали в уличной драке, я пропустил удар с колена. Врачи начали выравнивать перегородку, а там только реабилитация занимает полгода. И в таком состоянии не то что в училище - в армию призвать не могли. Не годен. Что делать? Родители настояли: в Томск, на юридический. Ушел оттуда, потому что понял, что родителям тяжело меня содержать. И решил поступать в военное училище в Благовещенске. Не поступлю - тогда в армию по призыву, лишь бы не сидеть на шее у родителей.

Вы из поколения, которое называют Z, или зумерами. Учились в непростое время, в советских школах занятия по начальной военной подготовке ввели в 1967 году, а в октябре 1990 года НВП отменили, вернув только в 2023 году. В нулевых в наши школы проникли учебники, написанные на гранты Сороса, история там искажена или переврана. Все так. Но результат: всех воспитывали одинаково, только один стал героем, другой не может себя найти, третий сбежал из России. Вот вы - Герой России, у вашего брата две медали "За отвагу", а какой-то ваш сверстник - релокант, бежавший через Верхний Ларс. Почему так? Все дело в семье?

Игорь Юргин: Много разных факторов: окружение, воспитание - и не только твое, а твоих родителей, их ценности. Ребенок - он как губка. Важно, чтобы твой учитель, твой старший друг или тренер не только говорили правильные слова, но и так жили. Лично у меня в окружении хорошие примеры, и семья, и брат, и тренер. Это стало фундаментом. Отец очень много работал, а вот мама всегда рядом. Я пацаном приходил в полночь, а то и в час ночи. Мама: садись, будем пить чай. И я навсегда запомнил эти ночные разговоры на кухне. Она разговаривала со мной, как с другом. Ничего из меня не вытягивала, если я не хочу о чем-то говорить, то и не надо. Я рос в семье, мне доверяли и приучали к ответственности. А в армии ушел юношеский эгоцентризм, она дала мне дисциплину. По-моему, вот и ответ.

Я знаю реалии и срочной службы, и военного училища. Первый курс - это нечто, 15-20% не выдерживают, пишут рапорта об отчислении. Но давит не распорядок дня и не подъем в 6 утра, хотя поначалу это нелегко. К распорядку-то организм подстраивается быстро. Проблема в ином: вот ты такая свободная личность, а надо подчиняться. Сказали красить траву (бордюры, елки - ненужное зачеркнуть) - и будешь, через не хочу. Причем приказал не офицер, а командир отделения или замкомвзвода, а это такой же курсант, как и ты.

Игорь Юргин: Да, именно это тяжело. Были моменты, когда хотелось спорить со своим замкомвзвода. Когда понимаешь, что он не прав. Были конфликты, драки, ночные разговоры в каптерке. И да, хотелось все бросить. Но выдержал. Решил, что никто меня не сможет сломать. А потом все наладилось: каждую неделю были соревнования - самбо, дзюдо, рукопашный бой. Каждый раз становился призером, жизнь наладилась. К тебе ведь и отношение окружающих меняется, когда ты чего-то добиваешься.

Ваш отец, Василий Алексеевич, узнал, что вы воюете, последним в поселке. Только после того, как вас ранили.

Игорь Юргин: Смысла не было говорить. Да и зачем? Переживать ведь будет. Я ему говорил: стоим на границе, звонить отсюда сложно, связь плохая.

О войне. Я знаю про ваш первый бой - попали в засаду, по машине бьют из РПГ. Рассказывали, видишь отчетливо над головой реактивную гранату, у которой раскрываются лопасти-лепестки. Переведу на язык цифр: начальная скорость гранаты, скажем, из РПГ-26 140 метров секунду. Если глаз успевает зафиксировать такие детали, то это значит, что мозг работает на грани, адреналин в крови… Потом будут годы боев, жизнь рядом со смертью, кровь, потеря друзей. А вот как выйти из состояния войны?

Игорь Юргин: Я тогда в головном дозоре шел, мы полковую колонну вели. Повезло - зашли в деревню не в лоб, а в тыл, они нас не ждали. И село заняли, и уцелели. Насчет предела сознания - там человек предчувствует свою смерть, и это не сказки. Такие примеры и на моей памяти были. Что до адаптации к гражданке… Это непросто. Первый раз, когда я окунулся в мирную жизнь, был необъяснимо агрессивным, злым. Полное отсутствие страха. То разгоняешь машину до 200 км/ч. Сам не знаешь почему. Несколько раз я дрался. Но каждый раз, когда оттуда возвращаешься, ты разный. К мирной жизни тоже надо привыкать.

Вот вы прошли отбор в проекте "Время героев", и вас вызвали в Москву. Как впечатления?

Игорь Юргин: Приехал небритый, грязный. А здесь - преподаватели, которых ты постоянно видишь по телевизору. Поначалу, примерно месяц, все было как во сне. Нас готовили к гражданской жизни, работали с психологами, был постоянный мониторинг. Потом отправили на Северный полюс, в 12-суточную учебную экспедицию. На полюсе все фотографировались, а я решил: пойду, искупаюсь. Прыгнул, поплыл. За мной - другие.

Насколько я знаю, даже Звезда Героя - еще не пропуск в этот проект. Так? Надо доказать, что ты достоин быть руководителем.

Игорь Юргин: Да, не все орденоносцы и Герои, подавшие заявки, проходят отбор. Тебя выбирают по результатам написания эссе, анкетирования, сдачи тестов. Отбор жесткий. Оценивают твою способность принимать решения в той или иной ситуации. Ты не можешь угадать правильный ответ, его просто нет. Есть ситуации, есть ты и твои решения.

А почему вы перешли из Минобороны в правительство Якутии, а затем в Минпросвещения? Наверное, сложно менять карьерную траекторию?

Игорь Юргин: Честно? Этот выбор, от которого я не мог отказаться. Да, есть ситуации, когда тебе предлагают. Но также бывают ситуации, когда на определенное место нужен человек определенного склада ума и характера. Кому нужен? Нужен Родине, а раз надо - значит надо. Я ведь тоже сам сначала был в замешательстве. Но не жалею - справился, а значит, все правильно и нормально.

В неполные 30 лет парень из таежного якутского поселка успел невероятно много: спортсмен, несостоявшийся юрист и состоявшийся военный (кроме Звезды Героя - две медали "За отвагу" и два ордена Мужества), поработал министром, побывал на Северном полюсе. И впереди большие перспективы. Симптомов звездной болезни не наблюдается?

Игорь Юргин: Были. С получением звания Героя. Каждый солдат мечтает стать генералом. Я не понимал, как себя вести. И люди ведь к тебе по-другому относятся, о тебе вдруг все вспомнили, даже кого ты и не помнишь или с кем хоть раз в жизни пересекался. Обращаются порой и с корыстными вопросами, когда просто не понимаешь, как такое вообще можно спрашивать. Месяца два я сторонился всех. А потом понял: надо вести себя так, как обычно.

Какие книги сейчас читаете, какой рэп пишете, что танцуете, какие единоборства оттачиваете?

Игорь Юргин: Книги - самые разные. Я всегда читаю парой - "Игрок" Достоевского и "Системное мышление" американского психолога, "Понедельник начинается в субботу" Стругацких и "Уши машут ослом. Сумма политтехнологий". Одну - в электронном формате, вторую - в бумажном. Рэп больше не читаю, он остался в детстве, ни для него, ни для танцев времени нет. Боевые единоборства? Только прошли занятия по программе "Время героев" на базе мастерской управления "Сенеж". Там мы с министром спорта Алтая Александром Суразовым каждое утро устраивали спарринги. Он - дважды кавалер ордена Мужества, капитан, кандидат в мастера спорта по военному многоборью и легкой атлетике. После переезда в Москву я нашел недалеко от дома секцию "Кудо" (это смешанное боевое искусство, включает карате, дзюдо, джиу-джитсу, кикбоксинг, тайский и европейский бокс - ред.), но еще не приступил к тренировкам. А вообще-то люблю спарринги. Был бы партнер, с которым можно было и побоксировать, и побороться, - я бы и в зал бы не ходил.

Так давайте через "РГ" обратимся к читателям, особенно из числа высших чиновников - нет желающих? Руководителю департамента федерального министерства нужен достойный спарринг-партнер… Да, у меня еще вот такой вопрос: а кто есть сегодня молодежь? Еще недавно молодежью считали тех, кому до 30. Сейчас планку подняли до 35, поговаривают, что надо бы - до 44.

Игорь Юргин: Молодость после 40 - глупость. Особенно по документам. Ты молодой, пока молод душой и телом. Я знаю 60-летнего, который себя ощущает молодым, и не просто ощущает - каждое утро 100 приседаний и 50 отжиманий. А есть молодые люди, которые на свой этаж не смогут подняться, только на лифте. Все зависит от твоего внутреннего ментального состояния. И не надо вводить каких-то планок. Знаю, есть люди, которые со мной категорически не согласятся. И что, давайте "продлим молодость", будем после 40 лет предоставлять "молодежные" льготы тем, кто не смог состояться, потому что был в депрессии? Это моя принципиальная позиция: не надо ничего менять в законе. Хочешь быть молодым - будь, но только в своей душе, в своем теле, без льгот от государства. Я знаю, что на мою позицию будет реакция - готов отвечать за свои слова.

Вы можете продолжить карьеру в любой сфере госуправления. Есть стратегические мечта и план?

Игорь Юргин: Я не очень люблю учиться, но подал документы в аспирантуру, выбрав экономику. Пока я учусь, и учеба превыше всего. Мечта? Конечно, есть. Но счастье любит тишину.