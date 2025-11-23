Дело Эдуарда Стрельцова: почему потерпевшие отказались от своих показаний

В 1958 году мир узнал имя юного бразильца Пеле, триумфально взошедшего на шведском чемпионате мира. В это же время советские болельщики с горечью вспоминали о своем 20-летнем вундеркинде — Эдуарде Стрельцове, который мог бы составить тому достойную конкуренцию. Чемпион СССР, заслуженный мастер спорта, претендент на «Золотой мяч» — он был национальной надеждой. Но вместо шведских стадионов его ждали тюремные нары.

Хроника одного вечера

25 мая 1958 года, за несколько дней до вылета сборной СССР на чемпионат мира, футболистам дали отпуск для примерки парадных костюмов. Стрельцов с друзьями — спартаковцами Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым — отправились на пикник. К компании присоединились летчик Эдуард Караханов и четыре девушки.

Вечеринка с обильными возлияниями продолжилась на даче Караханова. Свидетельства участников противоречивы — все были настолько пьяны, что потом плохо помнили детали. Известно, что Стрельцов проявлял знаки внимания к одной из девушек — Марианне, и та не отвергала их.

Наутро на тренировке Стрельцов появился с расцарапанным лицом и прокушенным пальцем, объяснив это «игрой с кошкой». Вскоре на базу прибыла милиция: Марианна заявила об изнасиловании, а другая девушка — Тамара — предъявила аналогичное обвинение Огонькову. Татушина почти сразу отпустили, поскольку против него никаких обвинений не было.

Нестыковки

В этом деле всех, и, прежде всего, юристов, поражает целый ряд странных нестыковок. Прежде всего, протоколы велись крайне неряшливо, не были указаны даты допросов, все подписи были сделаны разными чернилами, местами протоколы судебного заседания даже не соответствовали решению суда. Юристы знают, что такого рода особенности зачастую указывают на сфабрикованность дела.

Обе девушки после общения с родителями и друзьями футболистов забрали свои заявления. Тамара написала:

«Прошу считать моё заявление, поданное Вам 26.05.1958 г. об изнасиловании меня гражданином Огоньковым неправильным. В действительности изнасилования не было, а заявление я подала не подумав, за что прошу меня извинить».

Огоньков был немедленно отпущен.

А в заявлении Марианны было написано:

«Прошу прекратить уголовное дело в отношении Стрельцова Эдуарда Анатольевича, так как я ему прощаю».

Формулировка «я ему прощаю» следствие остановить не могла. Изнасилование относится к числу наиболее тяжких преступлений и примирение сторон тут не играет никакой роли. Странно, что те, кто убедил Марианну простить Стрельцова, не научили ее, как написать заявление правильно.

Кроме того, очень разнились показания участников вечеринки. Марианна, например, показывала, что Стрельцов, несмотря на ее категорический отказ, силой потащил ее в постель, а когда она стала сопротивляться, избил, а после изнасиловал. Позднее, впрочем, девушка заявила, что ничего не помнит, поскольку была очень пьяна.

Ирина дала такие показания:

«Сидя на террасе я никакого крика не слышала. Войдя в комнату, я сказала Караханову, что со Стрельцовым кто-то лежит на кровати. Мы легли в этой же комнате на полу, и тут я увидела, что Стрельцов с Марианной выполняют половой акт. Уточняю: это было во второй раз, а первый раз я заметила это, будучи на террасе. Тогда я вышла… Я не заметила никакого сопротивления со стороны Марианны...».

Инна, напротив, до того, как уйти с вечеринки, слышала какой-то крик, но не придала ему значения, поскольку видела, что Стрельцов нравится Марианне, и что она ушла с ним добровольно.

Сам Стрельцов уверял, что действительно, пытался добиться от Марианны близости, но, поскольку девушка сопротивлялась, попросту заснул. Выпито было очень много.

И еще одна важная деталь: группа крови (а, стало быть, и спермы) и у Стрельцова, и у хозяина дачи Караханова полностью совпадают. Однако, Караханов прошел по делу лишь как свидетель. А ведь вполне могло быть, что именно он и стал обидчиком Марианны, поскольку в тот же злосчастный вечер пытался изнасиловать и избил Ирину. Напомним: все спали вповалку, в одной комнате, все были пьяны, и не слишком твердо помнили наутро, что же именно было ночью.

Приговор

В той или иной степени пострадали все участники вечеринки. Огоньков с Татушиным были дисквалифицированы на три года, и их спортивная карьера на этом завершилась. Караханов тоже получил взыскание на службе. Однако, главным злодеем этой пьянки с беспорядочными половыми связями сделали Стрельцова. Он получил 12 лет и пожизненную дисквалификацию.

Споры о том, почему надежда отечественного футбола, да еще накануне чемпионата мира, получил столь суровый приговор, продолжаются по сей день. В ход идут все теории – от откровенно конспирологических, с участием спецслужб, до совершенно абсурдных, вроде мести всемогущей Екатерины Фурсовой за то, что Стрельцов отказался жениться на ее дочери.

Дело, видимо, все же в том, что Стрельцов и впрямь, как писали в одном из фельетонов, заболел «звездной болезнью», и нужно было поставить на место его и других. Всенародный любимец Эдуард Стрельцов как никто иной подходил для показательного процесса в духе «у нас перед законом все равны!».