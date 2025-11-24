Женщина родила 11 детей от пророка-многоженца

В США женщина по имени Ширлин Уотсон ушла от полигамного мужа и подала на него и его других жен в суд из-за имущества. Об этом сообщает ABC4.

Брак Ширлин и Дэвида Уотсона зарегистрировали в 1973 году в мормонской церкви «Объединенных апостольских братьев», последователи которой практикуют многоженство. Со временем Уотсон возглавил ее, и его стали называть пророком.

За 47 лет брака Ширлин родила 11 детей. Как рассказывает женщина, она совмещала материнство с ведением бизнеса и отдавала почти все свои доходы мужу. В 2016 году Ширлин, Дэвид и еще три его жены переехали в город Манти. У них была одна территория с отдельным домом для каждой женщины. По словам Ширлин, в новом городе Дэвид стал проявлять к другим женам больше любви, чем к ней.

Устав от этого, в 2019 году женщина ушла от супруга. Тем не менее она поддерживала связь с Дэвидом из-за общих детей. Особенно ей была нужна помощь с их последним ребенком, который родился инвалидом.

Мужчина стал отклоняться от своих обязанностей и в конце концов заявил, что Ширлин не владеет долей земельного участка в Манти. По словам женщины, раньше он утверждал обратное. В ноябре 2024 года Ширлин подала иск против бывшей семье. Она намерена отсудить у них часть имущества в Манти.

