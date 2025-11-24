Народные приметы на 25 ноября: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 25 ноября 2025 года: что нельзя делать в этот день
На Руси в этот день завершалась неделя свадеб. Следующие крестьяне начинали играть ближе к концу зимы.
25 ноября погода зачастую была холодной и ветреной. При этом дни были светлыми и яркими, но очень короткими. Крестьяне с этой поры ездили на рынок для торговли на санях.
По прилетающим снегирям, сойкам, свиристелям и клестам люди определяли изменения в природе и приход зимы.
Родители в эту дату обращались к Богу за благословением для своих детей и здоровьем для них.
25 ноября нельзя было делать что-то плохое — к печальным последствиям.
Нельзя одиноким девушкам проводить день в женской компании — до Масленицы придется быть одной.
Нельзя покупать обувь вместе с подругой — к неудачам на любовном фронте.
Не стоит игнорировать советы родственников —рекомендации могут быть очень полезными, помогут добиться большого жизненного успеха.
Не рекомендуется женщине своему мужу готовить острые блюда — злым будет.
Нельзя заниматься пересадкой цветов — они скоро засохнут.
Не стоит покупать букет цветов — он завянет прямо на глазах, считали наши предки.