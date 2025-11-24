Борис Галкин: единственный подводник, который дезертировал с подводной лодки

21 мая 1943 года 1943 года подводная лодка Щ-303 «Щука» выполняла сложнейшую задачу по разведке немецкой ПВО в Финском заливе. Поход с первых дней оказался на грани катастрофы: лодка чудом не подорвалась на мине, а затем четверо суток уклонялась от вражеских патрулей, не имея возможности всплыть для зарядки аккумуляторов. Воздух в отсеках становился спертым, экипаж был измотан до предела. Ситуация стала критической, когда субмарина угодила в противолодочную сеть.

Именно в этот момент, когда лодка оказалась в ловушке, а силы людей были на исходе, и произошло неслыханное событие.

«Больше не могу»

Внезапно погас свет, а лодка начала всплывать, проснувшийся командир Иван Травкин обнаружил себя запертым в отсеке. Освободить командира прибежали гидроакустик Мироненко и старшина радистов Алексеев, чья дверь также была заблокирована ящиком, но которую совместными усилиями они смогли выбить. Бросившись на свет из рубочного люка, Травкин поднялся по трапу и увидел на мостике главного старшину Бориса Галкина – тот отчаянно махал вражеским кораблям снятой с подушки соседа по каюте наволочкой. Командир Травкин стал допытываться старшину, что же случилась, произошла ли авария. На что получил лаконичный ответ от Галкина, что он устал плавать и просто хочет жить.

Как впоследствии сам Иван Васильевич Травкин описывал в мемуарах «Всем смертям назло», он очень пожалел в тот момент, что оставил пистолет в каюте, а потому не смог «пристрелить гада». Чтобы выиграть время, командир начал тоже что-то кричать немцам и увидел, как они спускают шлюпку. За этот короткий период центральный пост доложил о готовности, и Травкин скомандовал погружение. Взяв курс прямо под вражеские корабли, подлодка стремительно залегла на дно, оставив предателя наверху.

Когда немцы опомнились, они начали забрасывать обидчиков глубинными бомбами, которых выпустили не меньше сотни. В лодке погасло освещение, откуда-то сочилась вода, но серьезных повреждений удалось избежать.

«Куда ты денешься с подводной лодки»

Главный старшина Борис Галкин родился в 1915 году в Москве. На флот он поступил в 1937 году и зарекомендовал себя морально устойчивым, ответственным человеком. В 1942 году он получил сначала орден боевого Красного Знамени, а как раз во время рокового похода было подписано представление на второй орден Красной Звезды.

Почему человек, столь высоко ценимый руководством и собственным коллективом, потерял самообладание и решился на предательство, неизвестно. Однако есть документальные свидетельства того, как, уже перейдя на сторону нацистов, он помогал завербовать командира подлодки С-7 Сергея Лисина. У историка флота К.Б. Стрельбицкого в книге «Тайны подводной войны» можно найти перевод архивных немецких документов, в том числе допросов Бориса Галкина относительно деятельности советских кораблей и подлодок на Балтике.

Достоверно судьба дезертира неизвестна, хотя в воспоминаниях Ивана Травкина сказано о его поимке и передаче в руки правосудия после взятия Берлина советскими войсками. По словам командира, Галкин получил по заслугам, ибо такова участь всех предателей.