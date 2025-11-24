Мужчина разбогател благодаря любви к редкой газировке

Житель штата Северная Каролина, США, Альберт Клинтон — младший решил купить редкую газировку и выиграл в лотерею. Об этом пишет People.

Клинтон-младший рассказал, что отправился в магазин из-за любви к напитку Shirley Temple 7-U. Это лимитированная коллекция газировки, по вкусу напоминающая безалкогольный коктейль «Ширли Темпл». Стоя с банкой на кассе, он заодно решил поучаствовать в лотерее.

Неожиданно купленный им билет оказался счастливым.

«Это было нереальное чувство», — вспомнил мужчина.

Заплатив все налоги, Клинтон-младший стал богаче на 82 тысячи долларов (6,5 миллиона рублей). Он признался, что планирует потратить выигрыш на празднование Рождества с семьей.

Ранее сообщалось, что мужчина из американского штата Мэриленд купил лотерейные билеты Powerball и Mega Millions во время похода в спортзал и разбогател на 150 тысяч долларов. Он собирается приберечь неожиданный выигрыш, чтобы потратить его во время следующих праздников.