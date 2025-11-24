Какие недуги «отец ВДВ» считал допустимыми для настоящего десантника

Василия Филипповича Маргелова, «отца ВДВ», бойцы уважали и побаивались одновременно. Он обладал не просто железной дисциплиной, а строгим, почти отеческим нравом: мог и сурово наказать, и дать житейский совет. Но главным принципом Маргелова было неприятие слабости — как в себе, так и в подчиненных. Он считал, что у настоящего десантника всего два допустимых недуга: переломы и триппер. Все остальное — от безделья и недостатка духа.

Суровая закалка командира

История, которую приводит в своей книге Олег Смыслов, ярко характеризует стиль руководства Маргелова. Когда решалась судьба развития ВДВ, на совещании у высокого начальства другой генерал начал жаловаться на старые травмы, ссылаясь на опасность прыжков. Маргелов, сам имевший за плечами множество тяжелых ранений, не проронил ни слова о своих болячках. Он задал лишь один, исчерпывающий вопрос: «Когда отправляться?».

Эта же принципиальность распространялась и на его сослуживцев. Генерал-лейтенант Щербаков вспоминал, как, заболев гриппом, пожаловался Маргелову на температуру. Тот в ответ выдал порцию крепких слов и «фирменный» рецепт: стакан водки с малиной и солью, укутаться в перину, а наутро — «к восьми на работу!». Для Василия Филипповича это было не шуткой, а действенным методом, которым он, вероятно, пользовался сам.

Эпидемия дизентерии

Однако солдаты – не машины, и время от времени от всевозможных болезней страдают даже десантники. Вот и летом 1971 года в 108-м парашютно-десантном полку случилась эпидемия дизентерии. В тот момент полк базировался неподалеку от Каунаса, в сельской местности. Каждую неделю военнослужащие пробегали 6-километровый кросс. Трасса пролегала через небольшую деревню, жители которой с удовольствием наблюдали «солдатские соревнования». Они же и угощали бегунов фруктами, которые выращивали в своих садах. Угощение, по понятным причинам, десантникам мыть было некогда. Данное обстоятельство и стало причиной развития инфекционного заболевания.

В тот момент полк должен был посетить Василий Маргелов, однако встречаться с солдатами тот не захотел. Если верить Руслану Богомолову, автору книги «Солдатские легенды», генерал сказал: «Имел я этот опоносившийся полк. Я признаю за десантником только две болезни: переломы и триппер». Слова Василия Филипповича не кажутся удивительными хотя бы потому, что он, пройдя 3 войны, собственными глазами видел все ужасы, которые происходили с бойцами в ходе сражений. И наверняка диарея действительно показалась ему сущим пустяком. Впрочем, перед отъездом Маргелов все же устроил взбучку командирам за разразившуюся эпидемию.

Нет безделью!

Вообще, некоторые «болезни» Василий Маргелов и вовсе считал результатом безделья. В 1948 году сразу после окончания военной академии Маргелов был назначен командиром 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии. Тогда эта дивизия была отстающей: десантники даже из числа командного состава были заняты не службой, а разведением свиней и прочего скота. Понятно, что Маргелов их тут же раскритиковал и заявил, что все они «обросли мхом» и от нечего делать страдают «японской болезнью» — «хоцу ецця». По крайней мере именно такую историю приводит на страницах своей книги «Десантник № 1. Генерал армии Маргелов» сын «отца ВДВ» Александр Маргелов.

Несмотря на то, что это была шутка, которая разрядила обстановку в дивизии, Василий Маргелов действительно был намерен встряхнуть своих подопечных. Причем, подобное он всегда старался сделать посредством собственных действий. Как указано в издании «Крылатая гвардия: книга о прославленных гвардейцах-десантниках» (ДОСААФ, 1978 год), Василий Филиппович в буквальном смысле заражал солдат личным примером: вместе с ними Маргелов поднимался на борт самолета, прыгал с парашютом, совершал марш-броски, ходил на лыжах (и это при наличии фронтовых ранений, в том числе и в ногу), без промаха стрелял из автомата.