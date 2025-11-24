Женщина сбросила лишний вес из-за оскорблений матери

Жительница Великобритании по имени Джемма Холл сбросила лишний вес и поблагодарила за это прямолинейную мать. Об этом пишет The Sun.

Джемма объяснила, что смогла осознать проблему только благодаря матери. Однажды она показывала ей свои фотографии в бикини, и та заявила:

«В нем ты похожа на кита, выбросившегося на берег!»

Джемма призналась, что сначала ей стало обидно из-за оскорблений, но затем она трезво взглянула на свой внешний вид. Это замотивировало ее похудеть.

Женщина рассказала, что главной ее проблемой было пристрастие к нездоровой пище. В первую очередь, она изменила свой рацион. Джемма стала есть больше свежих овощей и фруктов, перешла на нежирное мясо и отказалась от еды на вынос. Кроме того, она начала ходить пешком и кататься на велосипеде. Через полтора года такого образа жизни женщина похудела на 19 килограммов.

Джемма даже смогла немного заработать на похудении — она продала старую одежду за 600 фунтов стерлингов (64 тысячи рублей). Теперь она только рада тому, что ее матери хватило смелости сказать ей неприятную правду.

«Ее честность подтолкнула меня похудеть, стать здоровее и счастливее», — подчеркнула британка.

