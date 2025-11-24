В Сочи рассекретили архивы об отдыхе первых космонавтов СССР

Сотрудники Сочинского городского архива предоставили кубанским журналистам возможность ознакомиться с документами из ранее засекреченного фонда "Отдых первых космонавтов на Черноморском побережье Кавказа". Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

© Пресс-служба мэрии Сочи

Гриф "Секретно" с архива был снят по рекомендации мэра курорта Андрея Прошунина.

Из документов, например, следует, что вместе с Юрием Гагариным на отдых в Сочи в мае 1961 года прибыли все летчики из отряда первых космонавтов, в их числе Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович.

На одном из фотоснимков члены отряда запечатлены с маршалом Советского Союза Климом Ворошиловым.

В другом архивном документе сообщается, что улица имени Юрия Гагарина появилась в Сочи через пять дней после полета первого человека в космос.

"С такой инициативой выступили трудовые коллективы сочинских предприятий", - уточнили в пресс-службе.

Планируется, что архивные материалы будут опубликованы в ближайшее время в официальных источниках администрации курортного города.