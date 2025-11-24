Выигравший миллионы пенсионер жил роскошной жизнью втайне от экономной жены

В Японии пожилой мужчина выиграл в лотерее крупную сумму денег и скрыл это от бережливой жены. Об этом пишет South China Morning Post.

66-летний пенсионер, которого в прессе называют С., рассказал, что они получали с женой 300 тысяч йен (151 тысячу рублей) в месяц. Его супруга очень строго относилась к деньгам, экономила и откладывала. В частности, она запрещала мужу тратиться на пиво и заставила приобрести дешевую машину.

По этой причине С. часто покупал лотерейные билеты в надежде разбогатеть. Однажды ему удалось выиграть 600 миллионов йен (301 миллион рублей). Испугавшись, что жена не даст ему насладиться внезапно полученным богатством, он скрыл сумму выигрыша от жены. С. сказал ей, что приз составил всего пять миллионов йен (2,5 миллиона рублей). Как добросовестный муж, он пообещал потратить эти деньги на ремонт дома. А сам начал втайне от жены вести роскошный образ жизни: купил дорогой автомобиль и стал проводить отпуска на элитных курортах с горячими источниками.

Чтобы сохранить свой секрет, С. прятал новую машину на подземной парковке и ходил перед супругой только в старой одежде. Тем не менее вскоре он стал испытывать чувство вины.

«Если бы эти деньги были заработаны моим собственным трудом, я бы гордился ими. Но богатство, которое пришло без усилий, вызывает только неприятные воспоминания и рушит мою жизнь», — заявил он.

В конце концов С. решил вложить оставшиеся деньги — 500 миллионов йен (251 миллион рублей) — в страхование жены и детей. Мужчина объяснил, что это обеспечит им безбедную жизнь, когда его не станет.

Ранее сообщалось, что житель штата Мэриленд, США, скрыл от семьи свою победу в лотерее и забрал выигрыш за несколько дней до его «сгорания». Мужчина признался, что планирует потратить выигрыш на ремонт дома, подарок жене и, возможно, новую машину.