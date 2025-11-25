Астроном Богачев: комета 3I/ATLAS приблизится к Земле на расстояние 269 млн км

Комета 3I/ATLAS сможет приблизиться к Земле на расстояние 269 млн км из-за негравитационного ускорения, которое наука считает результатом наблюдаемой у тела кометной деятельности, заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев. Его слова передает РИА Новости. "Изменения ее (оценки дистанции до Земли – прим. ред.) связаны с наличием у 3I/ATLAS негравитационного ускорения, которое наука считает результатом наблюдаемой у тела кометной деятельности - выбрасываемые газ и пыль хвоста создают реактивный момент, который влияет на движение 3I/ATLAS", - рассказал астроном. Как отметили в ИКИ РАН, комета-корабль 3I/ATLAS и Земля будут двигаться по сходящимся траекториям почти четыре недели - до 19 декабря, когда расстояние между ними достигнет своего минимального значения, примерно 269 млн км. В прошедшее воскресенье межзвездная комета пересекла отметку в 300 миллионов километров от Земли и сейчас продолжает уменьшать расстояние на примерно 2 млн км ежедневно. В конце ноября исследователь из Гарварда допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS несет технику внеземной цивилизации. В ИКИ РАН до этого сообщили, что межзвездная "комета-корабль" пересекла "психологически значимую границу" в 300 млн километров от Земли.