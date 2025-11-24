Кто познакомил Ленина и Крупскую

Имя Роберта Классона сегодня известно в основном историкам энергетики. Однако свой весомый след в истории XX века он оставил. Именно Классон стоял у истоков двух масштабных явлений: революционного движения в России и электрификации страны. Более того, Классон стал человеком, познакомившим Владимира Ульянова (Ленина) с Надеждой Крупской.

Революционный кружок

В конце 1880-х годов студент Петербургского технологического института Роберт Классон был увлеченным марксистом. Впрочем, он не ограничился только изучением теории, а организовал подпольный кружок. Несмотря на то, что в то время подобных организаций было множество, кружок Классона, пользовался особым авторитетом из-за эрудиции лидера.

Как вспоминала Надежда Крупская, Классон был «хорошо уже в это время подкован в марксизме», читал работы Карла Маркса не только в русских переводах, но и в оригинальных заграничных изданиях. В этот кружок и была вовлечена молодой педагог Крупская.

По одной из версий, знакомство Крупской с Лениным произошло именно благодаря Классону. Случайно встретив Надежду Константиновну на улице, Роберт пригласил ее на собрание, пообещав, что там будет «один волжанин» — так он представил будущего вождя пролетарской революции. Эта, казалось бы, рядовое событие имело далеко идущие последствия для личной жизни обоих революционеров.

От политики к инженерии

Однако, в отличие от своих товарищей, революционная деятельность стала для Классона лишь временным увлечением юности. Его истинным призванием оказалась инженерия. Блестяще окончив институт в 1891 году, он отправился в Германию, где под руководством Михаила Доливо-Добровольского участвовал в знаковом для всей мировой энергетики проекте — сооружении первой в мире линии трехфазной электропередачи.

Вернувшись на родину, Классон полностью посвятил себя делу электрификации России. Он построил на Охтенских пороховых заводах одну из первых в стране электростанций трехфазного тока. Позже руководил возведением крупнейших электростанций в Москве и Петербурге, а также участвовал в электрификации Бакинских нефтепромыслов. В 1914 году под Богородском (ныне Ногинск) совершил настоящую технологическую революцию, построив первую в мире районную электростанцию «Электропередача», работавшую на местном торфе. Этот проект заложил основы всей современной централизованной энергосистемы.

ГОЭЛРО

Несмотря на отход от активной политической деятельности, Классон не порвал связей со старыми товарищами. Когда после революции Ленин выдвинул свой знаменитый лозунг «Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны», именно Роберт Классон стал одним из ключевых создателей плана ГОЭЛРО.

Его практический опыт строительства мощных электростанций был бесценен для этой грандиозной государственной программы. Он был живым воплощением связи между революционной мечтой и ее техническим воплощением.

Смерть на посту

Судьба Классона оказалась символичной: он умер, занимаясь тем, чему посвятил всю жизнь. 11 февраля 1926 года на заседании в Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) 58-летний инженер произнес пламенную речь о развитии энергетики. Сев рядом с коллегой, Александром Винтером, он продолжил обсуждать планы по сооружению новых электростанций и внезапно скончался от остановки сердца, склонив голову на стол.